Muhu Väina regatil on võistlustules President Kersti Kaljulaid

Pärnust alustas täna A. Le Coq 63. Muhu Väina regati kolmandat võistluspäeva 108 jahti ja pea 700 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest, nende seas ka President Kersti Kaljulaid.

Täna seilatakse seitsmepäevase regati kõige pikemat etappi, mis viib võistlejad Pärnust Kärdlasse. Kui pikast distantsist ei ole veel piisavat väljakutset, siis õhtuks nõrgenev tuul raskendas võistlusolusid veelgi. Peavõistlusjuht Jüri Sõber andis võistlejatele seetõttu esmaspäeva õhtul teada, et kuna tuuleprognoos näitab õhtuks ja ööseks olematut tuult ning lootust Kärdlasse purjede jõul jõuda ei ole, siis finišeeritakse juba Kuivastu sadama lähedal. Sealt liiguvad võistlejad mootori jõul edasi Kärdlasse. Kogu distantsi pikkuseks jääb olenevalt võistlusgrupist 44-60 meremiili.

President Kersti Kaljulaid osaleb etapil võistlusjahil Piloilleri 3 (Rein Ottosoni Purjespordikool/Kalev Jahtklubi), mille naiskonda juhib kapten Anne-Mari Luik. Naiskond võistleb võistlusgrupis ORC III ning on selles grupis 19 paatkonna seas peale teist etappi liidripositsioonil.

President soovis Pärnu Jahtklubis enne mereleminekut kõigile purjetajatele edu võistluses ning tõi oma tervituskõnes välja Muhu Väina regati olulisuse Eesti merekultuuri hoidmisel: „Iga start viib meid lähemale sellise mereriigi staatusele, mille oleme oma asukoha ja ajalooga ammu välja teeninud. See, mida teie teete Muhu Väina regatil igal suvel, on võib-olla tähendusrikkam, kui lihtsalt üks startide rida.“

Presidendi jaoks ei ole see esimene kord Muhu Väina regatil purjetada – eelmisel aastal läbis ta Abruka ringi kapten Mikk Kööseli jahi Jonna pardal ja 2018. aastal Tallinna ringi koos jahi Forte meeskonnaga.

Jahi pardal olevat meeleolu ja tegemisi saab lugeda Muhu Väina blogi vahendusel nii sõnas kui ka pildis siin. Jahtide liikumist saab jälgida otse veebi kaudu Sportreci lehel siin http://www.sportrec.eu/?page_id=671

Pildid Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapilt siin.

Regatil osaleb 108 jahi ja ligi 700 purjetajat Eestist, Lätist ja Soomest. Koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu ei saa sel aastal osaleda pea 20 jahti Venemaalt, kes on Muhu Väina regatil iga-aastased külalised. Osalevate meeskondade nimekiri asub http://muhuvain.ee/regatt2020/osavotjad

63. Muhu Väina regatt toimub 11.-18. juulini ja läbib nädala jooksul kokku nelja sadamat – Pärnu Jahtklubi, Kärdla Sadam, Haven Kakumäe ja Kalevi Jahtklubi Tallinnas Pirital.

Regatt on jälgitav reaalajas internetist Sportreci lehel siin – jahid kasutavad GPS-jälgimisseadmeid ning kui ka purjed paistavad vaid silmapiiril, siis veebis on võimalik nende liikumist jooksvalt jälgida.

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati ajakava:

12. juuli – Pro Marine Trade Pärnu ring

13. juuli – Alter Marine Pärnu lühirada

14. juuli – Tactical Foodpack Pärnu-Kärdla etapp

15. juuli – Hiiumaa Sadamad Kärdla ring või vaba päev

16. juuli – Heimon Kala Kärdla – Haven Kakumäe etapp

17. juuli – Santa Maria Haven Kakumäe – Kalevi Jahtklubi etapp

18. juuli – Olümpia 40 Tallinna ring

Muhu Väina regati kaldaprogrammi näeb siit: http://muhuvain.ee/regatt2020/uritused

Regati kodulehekülg: http://muhuvain.ee/

Regati Facebooki lehekülg – https://www.facebook.com/muhuvainaregatt/

Regati Instagram: https://www.instagram.com/muhuvainaregatt/

GPS jälgimine http://www.sportrec.eu/?page_id=671

Postimees veebis Muhu Väina blogi: https://purjetamine.postimees.ee/7009141/muhu-vaina-regati-otseblogi-2020

A. Le Coq Muhu Väina regatti korraldavad Kalevi Jahtklubi ja Pärnu Jahtklubi koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Muhu Väina regati toetajad on A. Le Coq, Helly Hansen/Sportland, DSV, Volvo Trucks Estonia, Amserv/Toyota, Alexela, Pro Marine, Alter Marine, Tactical Foodpack, Hiiu vald, Hiiumaa Sadamad, Santa Maria, Rahva Raamat, Haven Kakumäe, Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Pärnu linn, Tallinna linn, Sportity, Liviko.