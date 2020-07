Muhu Väina regati säravad medalid on võitjatele kaela riputatud

Tallinnas Pirital, olümpiatule platsil autasustati pärast nädalapikkust võistlust parimaid purjetajaid A. Le Coq 63. Muhu Väina regatil. Säravad medalid said kaela ka värsked Folkboot klassi Eesti meistrid.

Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja kõige pikema ajalooga purjeregatt – ilma selle võistluseta Eesti purjetajad oma suvehooaega ette ei suuda kujutada. Regatil osales 109 jahti ning pea 700 purjetajat Eestist, Soomest ja Lätist; väisati Pärnu Jahtklubi, Kärdla sadamat, Tallinnas Haven Kakumäed ja Kalevi Jahtklubi Pirital.

Purjetajate jaoks oli 2020. aasta regatt ajalooline, sest esmakordselt kasutati kõikide jahtide paremusjärjestuse selgitamiseks maailmas laialt levinud ORC-mõõdusüsteemi, mille alusel erineva suuruse ja tüübiga jahid said läbipaistvate parameetrite alusel võistlusväärtuse ja tulemused. Veel eelmisel aastal olid paralleelselt kasutusel Eesti kohalik LYS-hindamissüsteem ja rahvusvaheline ORC-süsteem. Kõik regatile registreerunud jahid jagati neljaks grupiks ning iga grupi sees autasutati lisaks esikolmikule ka parimat Cruiser Division’i jahti. Folkbootidel võistlusväärtust ei määrata, sest tegemist on monotüübilise alusega, küll aga autasustati eraldi parimat puu-Folkbooti.

Täiuslik purjetamisilm nõrkade tuultega

Tuuleolud olid tänavusel regatil valdavad tagasihoidlikumad ning nii nagu teisipäeval Pärnus, tervitas laupäeval, viimase võistluspäeva hommikul purjetajaid Tallinna lahel taaskord peegelsile meri. Võistlusjuht Jüri Sõber tugines aga ilmaprognoosile, mis lubas võistlejatele nii vajalikku tuult alates lõunast. Peale paari tundi ootamist stardid anti ning meeskondadel oli nii veel viimane võimalus lõppskoori viimase etapi tulemusega muuta.

Vaid ORC I grupis oli juba enne viimast võistluspäeva selge, et stabiilselt nädala jooksul ainult poodiumikohtadele purjetanud võistlusjaht Matilda 4 (Kalevi Jahtklubi) kapten Mihkel Kosega oli turvaliselt ORC I grupis purjetava 26 jahi seast regati võitja. Meeskond ei olnud enne regatti koos purjetanud, kuid kogenud kapteni juhtimisel, noorte valdavalt svertpaadipurjetajate tugeva tahtmise ja 2019. aastal ORC EM-il C klassis Euroopa meistritiitliga pärjatud võistlusjahi koostöös hoiti konkurendid ka viimasel etapil turvalises kauguses. A. Le Coq 62. Muhu Väina regati tiitlikaitsja jaht Olympic Jahtklubist Dago kapten Tiit Vihuliga võitis küll kogu regati jooksul kaks etappi, kuid pidi nii viimasel sõidul kui ka koondtulemustes leppima teise kohaga. ORC I grupi kolmanda koha võitis Kalevi Jahtklubist jaht Forte kapten Jaak Jõgi roolimisel.

Matilda 4 kapten Mihkel Kosk möönis, et valitud sai õige taktika ja ka meeskonnatööga jäi ta igati rahule: „Suutsime vigu vältida ja teha õigeid otsuseid – see kokku selle võidu tagas. Kiire jaht tegi selle asja samuti lihtsamaks.“

Cruiser Division’i parim oli Kalevi Jahtklubist jaht Berta kapten Hando Sutteriga.

ORC II grupis võitis A. Le Coq 63. Muhu Väina regati 27 võistlusjahi seas Pärnu Jahtklubi võistlusjaht Sugar kapten Marjaliisa Umbiga, kellel on eelmisel aastal ette näidata ORC maailmameistritiitel C-grupis. Regati jooksul kolm etappi võitnud Sugari meeskond võitles esikoha pärast finišisignaalini, sest viimase etapi tulemus oli määrav, kas konkurent Amserv Toyota ST kapten Margus Žuravljoviga Kalevi Jahtklubist suudab nad liidripositsioonilt tõugata või mitte. Tulemuseks nii viimase etapi kui ka kogu regati võit. Teine poodiumikoht seega Amserv Toyota ST meeskonnale ning kolmanda koha kindlustas endale võistlusjaht My-Car kapten Harles Liivi roolimisel Kalevi Jahtklubist.

Sugari kapten Marjaliisa Umb: „Meil tuli kõik hästi välja, oli ühtne meeskond ja ühine eesmärk, mille poole püüdlesime. Väga tore ja meeleolukas regatt oli!“ Pärast autasustamist antud intervjuud võiduka kapteni Marjaliisa Umbiga vaata siit.

Cruiser Division’i parim oli Kalevi Jahtklubist jaht Tessa kapteni Alar Ivansoniga.

Võistlusjaht Piloilleri 3 kapten Anne-Mari Luik oma naiskonnaga (ROPK/Kalevi Jahtklubi) oli võidukas ORC III grupis nii koondtulemustes kui ka Cruiser Division’i arvestuses, kokku oli võistlustules 19 jahti. Varasematel aastatel võidetud Muhu Väina regati 2. ja 3. koht said seega oodatud järje. Võistlusele lisas vürtsi ka Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes purjetas Piloilleri 3 pardal kaasa Pärnu-Kärdla pikal etapil. Samas jäi kaptenile meelde ka pikk, igav ning suures osas ühel halsil sõidetud Kärdla-Haven Kakumäe etapp, mille tulem 13. koht läks võitjail vastavalt purjetamisjuhistele pärast viiendat sõitu mahaarvamisele. Naiskonnale pakkus kogu võistluse jooksul teravat konkurentsi Pärnu Jahtklubi jaht Port Artur kapten Kristofer Ennoki roolimisel, kes saavutas esikoha nii Pärnu kui ka viimasel Tallinna ringil, kuid koondtulemustes sai teise koha. Jahtklubi Dago jaht Celia Rauno Pielbergiga roolis saavutas kahe etapivõiduga regati koondtulemustes kolmanda koha.

Peale autasustamist antud intervjuud võiduka kapteni Anne-Mari Luigega vaata siit.

ORC IV grupis oli võidukas Toila Jahtklubi jaht Julechka kapten Joel Kõivuga, kes stabiilselt regati jooksul vaid poodiumikohtadele purjetas. Kapten oli Muhu Väina regatil juba kolmandat aastat, kuid seekordse edu tagas pidev tähelepanu enda sõidul ja mitte konkurentide jälgimine. Teisele poodiumikohale sõitis Haapsalu Jahtklubi jaht Lagle III kapteni Ülari Velvistega ning kolmandale kohale Imre Marmori roolimisel jaht Vesileenu Kalevi Jahtklubist.

Peale autasustamist antud intervjuud võiduka kapteni Julechka kapteni Joel Kõivuga vaata siit.

Folkbootide grupis pandi kirkad medalid Tallinnas Pirital olümpiatule juures kaela poodiumile tõusnud meeskondadele nii A. Le Coq 63. Muhu Väina regati kui ka Eesti meistrivõistluse arvestuses. Võistluse esimeses pooles pidasid tasavägist võistlust esikoha võitnud Kalevi Jahtklubi jaht W-Lind kapten Tiit Riisalo meeskonnaga ja Jahtklubist Dago kapten Olev Oolupi meeskond jahil Bacchus. Võidu noppis W-Lind ja teine koht seekord Bacchusile. Viimasel kahel etapil võidukas olnud Kalevi Jahtklubi jaht Tee Chee kapten Peeter Välkmanniga purjetas välja kolmanda tulemuse. Puust Folkbootide parim oli Kalevi Jahtklubist jaht Tiina kapten Meelis Lindemanniga roolis.

W-Lind kapten Tiit Riisalol oli hea meel kõrgel tasemel Eesti Folkbootide Flotilli üle, kus uusi paate tuleb aina juurde ja paremini õpitakse purjetama kollektiivina: „Väga hästi jäime regatiga rahule! Oli ju igasugust ilma ja kõige toredamad ja meeldejäävamad on need võidusõidud, kus on pinget ja konkurentsi.“

A. Le Coq 63. Muhu Väina regati ja Folkbootide Eesti meistrivõistluse võitjad:

ORC I

1. koht – Matilda 4, Mihkel Kosk, Kalevi Jahtklubi

2. koht – Olympic, Tiit Vihul, Jahtklubi Dago

3. koht – Forte, Jaak Jõgi, Kalevi Jahtklubi

Parim Cruisers Division jaht– Berta, Hando Sutter, Kalevi Jahtklubi

ORC II

1. koht – Sugar, Marjaliisa Umb, Pärnu Jahtklubi

2. koht – Amserv Toyota ST, Margus Žuravljov, Kalevi Jahtklubi

3. koht – My-Car, Harles Liiv, Kalevi Jahtklubi

Parim Cruisers Division jaht – Tessa, Alar Ivanson, Kalevi Jahtklubi

ORC III

1. koht – Piloilleri 3, Anne-Mari Luik, ROPK/Kalevi Jahtklubi

2. koht – Port Artur, Kristofer Ennok, Pärnu Jahtklubi

3. koht – Celia, Rauno Pielberg, Jahtklubi Dago

Parim Cruisers Division jaht – Piloilleri 3, Anne-Mari Luik, ROPK/Kalevi Jahtklubi

ORC IV

1. koht – Julechka, Joel Kõiv, Toila Jahtklubi

2. koht – Lagle III, Ülari Velviste, Haapsalu Jahtklubi

3. koht – Vesileenu, Imre Marmor, Kalevi Jahtklubi

Folkboot – A. Le Coq 63. Muhu Väina regatt ja Eesti meistrivõistlused

1. koht – W-Lind, Tiit Riisalo, Kalevi Jahtklubi

2. koht – Bacchus, Olev Oolup, Jahtklubi Dago

3. koht – Tee Chee, Peeter Välkmann, Kalevi Jahtklubi

Parim puu-Folkboot jaht – Tiina, Meelis Lindemann, Kelvingi Jahtklubi

Regati kõikide etappide ja koondtulemused on veebis regati ametlikult teadetahvlil.

Regati pildigalerii etappide kaupa.

Intervjuud ja videod.

