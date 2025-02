Monotype-XV Euroopa MV esimesed sõidud peetud, Laus ja Lember kolmandad

Rootsis, Arsundas peetavatel Monotype-XV Euroopa Meistrivõistlustel on viie sõidu järel medalikonkurentsis Eesti paatkond Joosep Laus – Karl Lember, kes hoiavad kolmandat kohta. Võistlust juhivad hollandlased Bouw van Wijk ja Wiebe de Witte, teisel kohal on rootslased Bernhard Rost ja Thomas Tennström.

Võistlusel osaleb 26 meeskonda, nende seas kuus Eestist. Laus ja Lember on seni näidanud stabiilset sõitu, lõpetades kõik sõidud esikolmikus. Nende punktisumma pärast viiendat sõitu on 11, mis hoiab neid kindlalt poodiumi kursil.

Joosep Laus kommenteerib: “Ilmaolud on okeid, nähtavusega oli veidi probleeme, aga läks selgeks. Tuul oli hea ja meile sobis. Kui homme peaks samasugused tingimused olema, siis mängime rohkem lisaraskustega. Rootslasi (viitab esikohal olevale meeskonnale Bernhard Rost ja Thomas Tennström) on võimalik püüda küll, aga ei tohi ära unustada, et ka seljataga on kohe kolm Eesti kelku, kes on väga kiired ning võitsid täna mitu sõitu. Kõik on lahtine. Hetkel on meid soosinud stabiilsus.”

Eesti sportlased on esikümnes veel mitmel positsioonil: Ott Kolk ja Tanel Peeters on neljandal kohal (16 punkti), Olev Oolup ja Andrus Padu viiendal kohal (18 punkti) ning Indrek Aavik ja Siim Valgre kuuendal kohal (20 punkti). Juhan Kolk ja Niklas Jansson hoiavad üheksandat kohta (32 punkti). Andrias Sillaste ja Priit Pannas on 20. kohal (70 punkti).

Võistlustingimused Arsundas on head – jää paksus on 25 cm, esmaspäeval (03.02) nappis tuult, mistõttu veedeti päev kaldal, tänaseks olukord paranes ja sai alustada.

Meistrivõistlused kestavad 7. veebruarini ning oodata on tihedat konkurentsi medalikohtade nimel.

Eesti jääpurjetajad on varasematel aastatel näidanud tugevaid tulemusi Monotype-XV klassis, sealhulgas võitsid Indrek Aavik ja Siim Valgre 2023. aastal EM hõbeda ning Joosep Laus ja Karl Lember pälvisid 2024. aastal EM pronksi. Tänavusel tiitlivõistlusel on kõik võimalused taas medal Eestisse tuua.

