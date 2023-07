Mia Marin Lilienthal saavutas Poolas Maailmameistrivõistlustel kõrge kaheksanda koha!

Võistlus kestis kokku 6 päeva, mille jooksul said toimus 12 võistlussõitu ning võistlejad said kogeda kõik võimalike ilmaolusid, mis sportlaste vaates oli hea, sest erinevates oludes võistlemine toob tõeliselt oskused välja.

Eestlastest oli võistlemas neli neidu, Mia Marin Lilienthal, Romi Safin, Katariina Roihu ja Katariina Jõgi. Parima tulemuse tegi Mia Marin Lilienthal, kes igapäevaselt treenib Portugali rahvusvahelises meeskonnas Viana Saining Performans. Lilienthal saavutas kõrge kaheksanda koha, mis on noorte seas viimaste aegade parim tulemus alates.

2028 Los Angelase suveolümpial näeme! Mia Marin Lilienthal

Lilienthal alustas purjetamisega kaheksa aastaselt Rein Ottosoni Purjespordikoolis, viimased aastad on ta treeninud Portugali rahvusvahelises meeskonnas. Selged sihid ja tugev töötahe on toonud ta täna niivõrd kõrges konkurentsis maailma parimate kõrvale. Lilienthal suur eesmärk on osaleda 2028 aasta Los Angelase suveolümpial, selle nimel praegu töö käib.

Ilma heade toetajate ja kaasaelajateta oleks sellisel tasemel treenimine ja võistlemine keeruline, nii toob ta välja oma toetaja Sarto Capitali ja Andres Rätsepa ja muidugi oma pere.

Seista kõrvuti maailma parimatega ühes reas oli väga uhke tunne, töö ja vaev on ära tasunud ning endale seatud eesmärk jõuda kümne parima hulka sel võistlusel õnnestus täielikult! Mia Marin Lilienthal

Tugeva soorituse tegi ka Katariina Roihu Tallinn Jahtklubist, saavutades saja osaleja seast 16. koha. Romi Safin Kalev Jahtklubist saavutas 26. koha ja Katariina Jõgi (TJK) jäi 76. kohale.