Mia Marin Lilienthal purjetamises Euroopas kõrgel kohal

16. märtsil algasid Hispaanias, Mallorca saarel, Pollensas purjetamise U21 Euroopa Meistrivõistlused. Nädala aega kestnud võistluse jooksul peeti kümme võistlussõitu, mille tulemusena selgusid U21 vanusearvestuses Euroopa parimad purjetajad ILCA 6 paadiklassis.

Eesti neiu, 18 aastane Mia Marin Lilienthal saavutas kõrges konkurentsis 65 sportlase seas 20. koha. Täna täiskohaga Portugalis Viana Sailingus treeniv Lilienthal treenis Eestis koduklubis, Kalevi jahtklubis.

PIKAD PÄEVAD MEREL

Küsimusele kuidas ta võistlusega rahule jäi, vastas neiu sportlasele omaselt, et tunne on hea aga väikene rahulolematus siiski on, aga võistlussõitudel sisse tulnud vead on analüüsitud ja tulevikkuks on kogemust jällegi juures.

Võistlusepäevad olid sportlastel pikal, keskmiselt oldi veepeal kuus tundi. Tuul, mis oli küll sobiva tugevusega, keerutas terve nädala.

IGA PUNKT ON ARVEL!

Konkurents oli võistlusel väga kõrge, keerutav tuul pani oskused tõsiselt proovile ja nii juhtus, et vahel esiviies sõidu lõpetanu jäi järgmises viimaste sekka. Kõik punktid olid arvel, nii on ka Lilienthalil meelel ühes sõidus märgivõtmises kaotatud viis punkti, mis oleks teda märgatavalt ülespoole viinud. Lilienthali parimaks võistlussõiduks oli neljas sõit, kui lõpetas kuuekümne viie sportlase seast viiendana.

Lilienthali toetab lisaks perele ja sõpradele ka Sarto Capitan OÜ-Andres Rätsep.

Samas grupis võistelnud Katariina Roihu lõpetas võistluse 36. kohal, parima sõiduna läks kirja 10 ehk viimane sõit, kus ta saavutas 8. koha. Romi Safin lõpetas 41. kohal parim sõit oli kaheksas kus 65 sportlase seast lõpetas 16. kohal.

ILCA 7 arvestuses võistelnud Karel Ratnik lõpetas hõbegrupis 68 sportlase seast 23. kohal.

Kõik tulemused: https://2024-under21.eurilca-europeans.org/?fbclid=IwAR3ddq5SQMhdUunx5ZJZzcgRAYaSGs7AsvKHRtE5sF13GelaHpfDr8aLpWU_aem_AR84mrGmlH_lR-TPqqcpsWpQ1vQZ_Pg_4OuY6ZANYsKFtKapVTDdA6Pw0j7oOLH2y3iDpD5o54ChI686eMOQPyQm