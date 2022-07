Mere kutse, Eesti Jahtklubide Liidu podcast

Milline on üks sadam, mis mererahvale meeldib? Kas sadam on kohaliku elu mootor? Kuidas sadamale elu sisse puhuda? Millised sadamad on Eestis veel puudu? Saates räägime väikesadamatest, nende hetke olukorrast, toimimisest ja tulevikuvisioonidest. Anname soovitusi ja vihjeid kuhu seilata ja mida sealt oodata võib.

Saates on külas: Liina Härm, sadamate arendaja Hiiumaalt; Aarne Piirsalu, seilaja ja väikesadamate huviline; Heiti Hääl, kalur ja meresõidu entusiast.

Saadet juhib Kaidor Kahar

Kuulata saad seda siin.