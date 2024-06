Mercedes-Benz ja Sugar on 2024 ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrid 

14.-16. juunil peeti Tallinnas Kalevi Jahtklubis avamerepurjetamise ORC A ja B klasside Eesti ja Soome meistrivõistlused regati Baltic Offshore Week 2024 raames. Kolme võistluspäeva jooksul peeti kokku seitse võistlussõitu – kuus lühirajal ja pea kaksteist tundi kestnud avameresõit. A klassi kahe maa meistritiitli võitis Jani Lehti meeskond jahil Mercedes-Benz (GP 42) Soomest ja B klassi meistritiitel kuulub Eesti jahile Sugar (Italia 9.98 F), mille roolis Sandro Montefusco.

Regatti Baltic Offshore Week on vaheldumisi aastatel peetud Soome lahe põhja- ja lõunakaldal juba alates aastast 2008. Tänavusele Baltic Offshore Week regatile Tallinnasse kogunes 22 jahti Eestist, Soomest ja Rootsist. Traditsiooniliselt on see regatt olnud kõrge konkurentsiga võistluseks ja ka üheks oluliseks ettevalmistuseks lähenevale ORC tiitlivõistlusele, milleks sel aastal on augustis Ahvenamaal Mariehamnis toimuvad ORC Euroopa Meistrivõistlused.

Reedene võistluspäev Pirital algas kaptenite koosolekuga Kalevi Jahtklubi sadamas, kus peavõistlusjuht Andres Talts tutvustas purjetajatele võistluste kava ja andis täpsemaid juhiseid. Vaatamata nõrgale ja ebastabiilsele hommikutuulele, olud pärastlõunal paranesid ja muutlikus tuules õnnestus A klassile pidada kolm lühirajasõitu, kuid B klassile jöi kolmas sõit tegemata. Esimest võistluspäeva asus A klassis juhtima Mercedes-Benz (GP 42) skooriga 3-1-2 ja B klassis Sugar (Italia 9.98 F) tulemustega 2-1.

Teisel võistluspäeval oli kavas pikem avamereetapp – suurtele jahtidele, ehk A klassile 40 miili ja väiksematele ehk B klassile 36 miili. Hommikused vaiksed tuuleolud tõotasid pikka päeva. A klassi jahid said kenasti kell 11:05 vaikselt liikudes rajale, kuid B klassi jahtidele tuli pärast esimest üldise tagasikutsega stardikatset anda uus start kell 11:17. Võistlusrada viis jahid Aegna alt tegema tiiru Tallinna Vahemadala, Keskmadala ja Uusmadala ümber, kust möödudes uuesti Keskmadalast ja Littegrundi idapoist, tuli veelkord võtta pöördemärgina Vahemadal ja suunduda siis viimasesse Katariina kai pöördemärki. Pea olematus tuules seisis kogu laevastik Vahemadala juures pikalt, kuid pärastlõunal hakkas tuul siiski tõusma ja tõi kõik jahid reipalt õhtul kella kaheksa ja üheksa vahel tunni aja sees finisheerides kenasti sadamasse.

Avameresõidu võidu võttis A klassis kindlalt Harles Liivi meeskond jahil Shadow (J-112E) pea kaheminutilise edumaaga Sampsa Vehkamäki jahi Madame Gray (Landmark 43) ees Soomest. Kaks ja pool minutit kaotas võitjale Olympic (X-41 mod) Tiit Vihuli meeskonnaga, tulles avameresõidu kolmandaks.

B klassi võidukas avameresõidus oli Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II (Arcona 340). Veidi üle kahe minuti kaugusele jäi Sugar ja kolmanda tulemuse sõitis välja Margus Žuravljovi meeskond jahil Amserv Toyota ST (First 36.7 mod), kaotust võitjale kaheksa minutit ja 20 sekundit.

Kuna esimesel päeval jäi B klassil üks lühirajasõit pidamata, kutsus peavõistlusjuht Andres Talts pühapäeval B klassi jahid varem merele ja lõpuks kell 10:15 starditud sõiduga jõuti A klassiga sama arvu peetud sõitudeni. Kella 11st alates saadi mõlemale klassile lisada veel kolm lühirajasõitu. Kagusuunast puhunud maatuul oli väga muutlik ja tegi nii purjetajate kui võistluskomitee elu keeruliseks, kuid peavõistlusjuhi eesmärk oli saada mõlemale klassile tehtud kuus lühirajasõitu, mis andis võimaluse kahe halvima tulemuse mahaviskeks.

Kuigi A klassis skooris pühapäeval jaht Forte (X-41) Jaak Jõgi juhtimisel kaks sõiduvõitu ja ühe neljanda koha, siis avameresõidust saadud kuues koht, mille tulemus mahaarvamisele ei lähe, andis Fortele kokkuvõttes kolmanda koha ja pronksmedalid. Vaatamata avameresõidu neljandale kohale, sõitis Soome jaht Mercedes-Benz lühirajasõitudel stabiilselt, skoorides 3-1-2 ja 3-2-2 kahel päeval, ning kahe halvima tulemuse mahaviske järel andis see Soome jahile 12,6 punkti ning Eesti ja Soome ORC A klassi meistritiitli. Teise koha ja hõbemedalid kindlustas omale Harles Liivi meeskond jahil Shadow. Kindel esikoht avameresõidust ja üks esikoht lühirajasõitudest, andis Shadow ülejäänud seeriale neljandate kohtade näol tugeva lisa ning kokku 14,4 punktiga teine koht saadi.

B klassis näitasid pühapäevastes lühirajasõitudes head minekut sel hooajal Vahemeres toimud regattidel Italia 11.98 ja Swan 42 jahtidega juba super tulemusi noppinud meeskonnad Sugar ja Katariina II. Sugar sai tulemusteks 1-1-3-2 ja Katariina II skooris 3-4-1-1. Sama tüüpi jahtidel First 36.7 pidasid omavahelist duelli Amserv Toyota ST Margus Zuravljovi juhtimisel ja 2022. a Baltic Offshore Week’i võitnud Rootsi jaht Pro4u Patrik Forsgreni juhtimisel. Viimase lühirajasõidu match race duelli tulemused läksid küll mõlemal jahil mahaviskeks, kuid sellega kindlustas Amserv Toyota ST endale kolmanda koha poodiumil ja pronksmedalid.

A klassis hõbedale sõitnud jahi Shadow kapten Harles Liiv: „Meistritiitel jäi piltlikult ühe sekundi kaugusele, mille kaotasime pühapäevases esimeses lühirajasõidus Mercedes-Benzile.

Kuid samas sõidus võitsime ise ühe sekundiga Nolat ja kuue sekundiga Xini Freedomit… See annab pildi kui oluline on iga sekund!! Esimesed neli jahti meie klassis olid väga väikeste punktivahedega ja selget domineerijat ei olnud. Viimasel võistluspäeval oli igal paadil neist võimalik tiitlit võita. Samas oli see väga keeruliste tuuleoludega päev. Oli väga keerutav maatuul, puhudes Pirita jõelt ning ülemine märk oli väga kalda all, mis tegi meiesugustel madalama masti ja väiksema purjepinnaga jahtidel olukorra raskemaks kuna tuul oli kõrgemal. 40-kraadised tuulesuuna muutused sõitude ajal tegid purjetajate elu raskeks, sest üksteise lähedal sõites, võis iga paut ja tuulekaotus saatuslikuks saada.“

B klassi võiduka tiimi Sugar liige Marjaliisa Umb tõdes, et nende jaoks oli selle regati kõige suuremaks väljakutseks kindlasti heitlikud tuuleolud. „ Aga meil oli seekord kindlasti ka tavalisest rohkem õnne. Avameresõidul, kus olukord tundus lootusetu tuulevaikuse tõttu, saime selle siiski õigel ajal kätte ning ka pühapäevastes lühirajasõitudes osutusid taktikalised otsused õigeteks, mida antud hetke tuul siis ka toetas. Meie jaoks oli Baltic Offshore Week kõige tähtsamaks meeskonna kokkusõiduvõimaluseks just sellel paadil enne Ahvenamaal toimuvat EMi, sest enam-vähem sama tiimiga läheme ka sinna võistlema ja rohkem me sellel paadil enne EMi koos sõita ei jõua. Olid pikad päevad ja me püüdsime sellest maksimumi võtta ja endast parima anda,“ lausus Marjaliisa.

A klassi esikolmik:

Mercedes-Benz GP 42 – Jani Lehti (HSK, Soome) – (3)-1-2-5,6-(3)-2-2 – 12,60

Jani Lehti, Aleksi Lehtonen, Robin Berner, Kenneth Thelen, Sampo Valjus, Tuomas Ikonen, Kaarlo Karvonen, Henrik Resman, Vili Kaijansinkko, Sami Laxman

Shadow J-112E – Harles Liiv (Kalevi JK) – 1-4-(7)-1,4-4-4-(5) – 14,40

Harles Liiv, Tanel Tamm, Janno Hool, Jaan Akermann, Janno Kriiska, Fredy Maalt, Henri Tauts, Raiot Pikmets, Veiko Valts

Forte X-41 – Jaak Jõgi (Kalevi JK) – 2-3-(5)-8,40-1-1-(4) – 15,40

Jaak Jõgi, Indrek Rajangu, Marko Nüüd, Kalev Vapper, Ando Raud, Marti Hääl, Indrek Lepp, Tammo Otsasoo, Sten Taal, Henri Roihu, Jaanus Hannes

B klassi esikolmik:

Sugar Italia 9.98 F – Sandro Montefusco (Pärnu JK) – (2)-1-2.80-1-1-(3)-2 – 7.80

Sandro Montefusco, Marjaliisa Umb, Maurizio Loberto, Taavi Vaigla, Siim Ots, Ott Kikkas, Marko Uulits, Paolo Bucciarelli, Matteo Ivaldi, Karl-Robert Trink

Katariina II Arcona 340 – Aivar Tuulberg (Pärnu JK) – (15DSQ)-2-1,40-3-)4)-1-1 – 8.40

Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tagu, August Luure, Joosep Laus, Tobias Reiter, Peter Šaraškin, Lorenzo Bodini, Andrea Trani

Amserv Toyota ST First 36.7 – Margus Zuravljov (Kalevi JK) – (9)-3-4-5-2-2-(14) – 16.20

Margus Žuravljov, Olari Vokk, Marti Kütt, Margus Nõmmik, Martti Kinkar, Anna Maria Sepp, Rene Maajärv, Eva Jakunin

Kirjutas Piret Salmistu, pildistasid Gerli Tooming ja Ain Roosma