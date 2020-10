Mati Sepa meeskonna jaoks lõppes Match Race’i MM veerandfinaali ukse taga

TEKST: PIRET SALMISTU

Kolmapäeval peeti Bermudal 70. Bermuda Gold Cup regati ja 2020.a. Match Race lahtiste maailmameistrivõistluste veerandfinaalide kvalifitseerumisvoor, kus kaheksa meeskonna hulgast kaks paremat pääsesid edasi võistlema kuue parima meeskonnaga veerandfinaalides kõrgemate kohtade eest. Eesti meeskonnale Clean Energy Sailing Team koosseisus Mati Sepp, Ago Rebane, Karl-Hannes Tagu ja Aleksei Zigadlo jäi seekord uks veerandfinaali suletuks.

Esimeses matšis tuli Mati Sepa meeskonnal tunnistada hollandlase Jelmer van Beeki (Team Dutch Wave) meeskonna paremust, kuid teises matšis võideti britt Matt Whitfieldi (Dragon Racing Team). Ka järgmised kolm matši tõid paraku kaotused rootslaste Nicklas Dackhammari (Essiq Racing Team), naiste maailmameister Anna Östlingi (WINGS) ja Johnie Berntssoni (Berntsson’s Sailing Team) vastu võisteldes. Mati Sepa meeskonna jaoks tähendas see kokkuvõttes 14. kohta MM-i lõpparvestuses.

„Viimases kvalifikatsioonivoorus kohtusime võistkondadega, keda tavaolukorras oleme alati võitnud. Seega tundub et meie tiimi vorm kannatas vahelejäänud hooajast rohkem, kui me arvata oskasime. Kui pidada silmas Eesti purjetamist tervikuna, siis loodan, et järgmisel hooajal rahvusvahelised võistlussarjad taastuvad, sest muidu hakkab kiire allakäik pihta. Meil lõi selgelt välja see, et viimane rahvusvaheline matšpurjetamise võistlus toimus üle aasta tagasi ja reaktsioonikiirus ning jahi käsitlusoskus kannatasid kõvasti,“ võttis Mati Sepp kokku Match Race MM-i soorituse tavatut aastat ja selle mõjusid silmas pidades.