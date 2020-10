Mati Sepa meeskond alustas võistlust Match Race MM-il

Loe rohkem paadi kohta

Nädalapikkuse regati esimese päeva tingimused aitasid purjetajaid nende hüperaktiivsete taktikate juures toetada. Üle Hamiltoni sadama puhusid lõuna- ja edelatuuled kiirusega 8-16 sõlme. Mati Sepp, kes on täna World Sailing’u avatud match race edetabelis viiendal kohal, alustas oma meeskonnaga võistlemist teises grupis, võttes matšivõidu kanadalase Lance Fraser’i (World Sailing’u match race edetabeli 35. asetus), kuid ka 2013.a. match race maailmameistri Taylor Canfield’i üle, kes on täna Ameerika Karika meeskonna Stars+Stripes kapten.

Mati ja meeskonna esimene võistluspäev kulus suures osas jahtidega harjumiseks, kuid ka loodetud võidud ei jäänud tulemata. „Tegemist on 1936. aastal loodud jahiga, mis käitub väga vanamoodsalt ja sellega pole väga palju manöövreid võimalik sooritada. Täielik džentelmenide paat. Meie esimese päeva saldo oli kaks võitu ja kaks kaotust ning eks tuleb veel harjuda jahtidega. Samas õnnestus võtta minu senise match race karjääri kõige suurem võit, kus alistasime Taylor Canfield’i, kes on nii maailmameister kui ka varasem Bermuda Gold Cup võitja, seega ei ole me väga kaugel oma jahi manöövrite ja kiiruse omandamisega. Homme oleme kohe esimeses match’is vastamisi kuuekordse maailmameistri Ian Williams’iga (World Sailing’u match race edetabeli 6. asetus ning esimese päeva järel teises grupis teisel kohal), nii et saame siis tunda ka absoluutse maailma tipu oskuseid.“