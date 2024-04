Mari Ottesson näitas head minekut ILCA4 Euroopa meistrivõistlustel

5.-12. aprillil Sloveenias Izolas toimunud ILCA 4 Euroopa meistrivõistlustel osales Eestist Tallinn jahtklubi sportlane Mari Ottesson.

Nädal aega kestnud võistlusel oli tüdrukute arvestuses stardis 165 sportlast, kellest U16 arvestuses võistles 56. Kvalifikatsioonisõitude järel jagunevad sportlased kolme võistlusgruppi: kuld, hõbe ja pronks. Mari Ottesson saavutas ILCA4 Euroopa meistrivõistlustel 51. koha olles U16 arvestuses 11.

Mari ise võttis oma regati kokku järgmiselt: “Esimesele tiitlivõistlusele läksin peamiselt kogemusi omandama. Üldiselt olid vaiksed ja keerutavad tuuled. Stardid olid mul head, aga pärast seda oli raske kiirust hoida. Nautisin tugeva tuule päeva, kus sain hästi hakkama. Kokkuvõttes olen väga rahul, et pääsesin kuldfliiti ja olin U16 vanuse gruppis 11. Kuldgrupis sõites sain näha tippude võistlemist ja seda, et vigade vältimisel on hea tulemuse saavutamine võimalik. Suureks abiks oli ILCA4 Solidarity programm kuhu valiti noorsportlased 27 erinevast riigist. Meile oli abiks kolm tipptasemel treenerit, kes andsid nõu nii merel kui kaldal. Kogu võistluselt saadud kogemusega jäin väga rahule. EM andis mulle hea tõuke ja julguse edasiste sihtide seadmiseks”.

Kokkuvõte ja pildid Tallinn Jahtklubi FB lehelt.

Tulemused: https://eurilca.eu/documents/306/results/ilca4-g.html