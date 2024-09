Liina Kolk saavutas RS Aero MM kolmanda koha

Kokkuvõte RS Sailors Estonia FB lehelt:

Hayling Island, Ühendkuningriigi purjetamise meka, muutus möödunud nädalal tõeliseks adrenaliiniparadiisiks, kus RS Aero maailmameistrivõistlustel kihutasid kiired paadid koos nende veel kiiremate purjetajatega.

Eestit esindasid Liina Kolk, Ants ja Andres Haavel ning Andrias Sillaste. Kes oleks arvanud, et see koht, kus tavaliselt vaid kajakad ja tuul laulavad, pakub nii palju võidusõidupõnevust?

Andrias Sillaste (RS Purjetajate Liit) lugu on kindlasti väärt jagamist. Mees, kes polnud terve aasta kordagi paati istunud, otsustas MM-il kaasa lüüa ja tegi seda suurepäraselt – ta saavutas RS Aero 5 klassis 6. koha! Andrias on tõeline talent, kes suudab laineid lüüa isegi vähese ettevalmistusega, ning meil on tunne, et see saavutus pole sugugi tema viimane.

Ants Haavel (HSS) alustas RS Aero 5 klassis võimsalt, võites vaatamata vigastusele mitmeid esikohti. Paraku tuli tal hiljem vigastuse tõttu langetada raske otsus ja maailmameistrivõistlused katkestada. Kuid Antsu vaim jäi vankumatuks – purjetamine on rohkem kui vaid võistlus, see on kirg, mis püsib ka siis, kui olud ei mängi kaasa!

Liina Kolk (UKP/SMS) näitas, miks ta kuulub Eesti parimate naispurjetajate hulka. RS Aero 6 klassis võitles ta ennast 13. kohale ja tõi naiste arvestuses koju pronksmedali.

Samal ajal näitas Andres Haavel (SMS), et suudab tugeva konkurentsiga hästi toime tulla, lõpetades RS Aero 6 klassis tubli 30. kohaga. Ta ei lasknud ennast segada ei tuultest ega konkurentidest – ja tõestas, et mõnikord on just vastupidavus see, mis viib finišijooneni!

Meie tiim naaseb Hayling Islandilt mitte ainult suurepäraste tulemuste, vaid ka hulga lugudega, mida teistele rääkida. RS Aero maailmameistrivõistlused näitasid, et just sellistes tingimustes – olgu see kapriisne tuul või ootamatu hoovus – sünnivad tõeliselt tugevad purjetajad! Aplaus meie purjetajatele👏🏼.

Tulemusi vaata siit: www.hisc.co.uk/media/18079/aero-worlds-24.html#