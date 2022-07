Legendaarse A. Le Coq 65. Muhu Väina regati parimad on selgunud

2022. aasta Muhu Väina regati võitjad oma võistlusklassis on jaht Olympic ja Tactical Sailing Team, Amserv Toyota Sailing Team, jaht Brigitta, jaht Astrid ja Folkboot W-Lind. Parimad Cruiser jahid olid Berta ja Fanatic ning parim puu-Folkboot on Greta.

“Nädal »purjetajate laulupeol”, nagu me seda sündmust isekeskis kutsume, möödus suures osas tugevas purjetuules ning võistlused olid äärmiselt pinevad ja põnevust jätkus viimase hetkeni. On rõõm näha, et nii suurte kui väikeste aluste võistlusklasside purjetajatel on sära silmis ja »mere kutse« toob neid igal aastal ikka ja jälle Muhu Väina regatile. Veel suurem on rõõm näha regatil uusi purjetajaid ja seeläbi purjetamist, kui maailma ägedaimat spordiala laiemale avalikkusele tutvustada! Tuul on tasuta ja kõigile kättesaadav loodusressurss ning purjetamine pakub ainulaadse vabaduse tunde kogemise võimalust – seda kõike saime pakkuda ka A. Le Coq 65. Muhu Väina regatil, » annab õnnestunud regatinädalale hinnangu regatidirektor Agnes Lill.