Laupäeval Saaremaal peetud Vanade Kalade regatt tõi kokku ligi 30 täiskavanud purjetajat

Mis on Vanade Kalade regatt?

// Vanade kalade regatt sai alguse toonasest Nasva Jahtklubist 1995 aastal, kui treener Aivar Laus kutsus kokku sõbrad, et teha üks võistlus optimist paatidega – saaks natuke nalja ja oleks lõbus. Sellest, aga kasvas välja traditsioon. Võistluse eesmärk on kokku kutsuda kunagised optimist klassi tipppurjetajad, et möötu võtta optimist klassis ja välja selgitada Vanade Kalade Eesti meistrid. Tegemist on veteranpuretajate regatiga, kust osa saavad võtta kõik, kel vanust vähemalt 30.