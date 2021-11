Kokkuvõte Techno293 2021.a. maailmameistrivõistlustest Itaalias Garda järvel

Purjelaua olümpia ettevalmistusklassi Techno293 2021.a. maailmameistrivõistlused toimusid 23.-30. oktoober Itaalias Garda järvel.

Eestist osales 12 sportlast Noblessneri Purjetamiskoolist (treener Jaak Lukk) ja Tallinna Purjelauakoolist (treener Aivar Kajakas).

Aivar Kajakas:

„Garda järv Itaalias on tuulte mõttes vastuoluline koht. Esiteks algab päev põhjatuulega, mis ennelõunal keerab 180 kraadi ehk lõunatuuleks. Kui see asjaolu on kindlasti teada, siis tuule jaotumine järvel on samavõrra keerulisem. Aga just nendes tingimustes peetigi 2021 aasta noorte purjelauasõidu olümpia ettevalmistusklassi maailmameistrivõistlused.

Eestist osales 12 võistlejat, kellest mõnel juba eelnenud koduste Euroopa meistrivõistluste põhjal kõrgendatud ootusi oli.

Tiitlivõistluste vahepealses etapis suutsid treeneri hinnangul taset tõsta eelkõige Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend.

Neist tegi 15-aastane Haava seekord võistluse kaasa hoopis U17 vanuseklassis, et saaks kasutada arengule sobivamat purje. Sellise debüüdi puhul tuleb tunnustada Aksel Haava konkurentsivõimet ja häid sõite hõbefliidi eesotsas – neljal korral sõitis Aksel ennast neljandaks, mis on suurepärane tulemus! Emma Viktoria Millend suutis kahel korral realiseerida talle sobivad tuuleolud ja finišeerida teisena. Viieteistkümnest sõidust veel kuuel korral sõitis Emma ennast esikümnesse, mis kokkuvõttes andis väga tugeva 9. koha.

Esikümne sõite tegi kolmel korral ka Liisbet Orav, kes platseerus kokkuvõttes 19. kohal. Kohe tema järel 20. oli mõnevõrra stabiilsemalt sõitnud Lisett Aasmets. Meie teine võistlustel U17 arvestuses osalenud noormees Jakob Heinrich Tuubel sõitis ennast välja kuldfliiti, tulles kokkuvõttes 45. kohale. Nende U17 arvestuses võistlejate tulemuste trend oli selgelt tõusev. Tuli harjuda Garda järve riugaste ja maailma tippkonkurentsiga.

U15 arvestuses osalesid tüdrukutest Natali Šank, kest tuli 29, kohale ja poistest Karl Sören Tamm, kes sõitis välja 31. koha. Samuti väga head kohad!

Kõige väiksemate U13 vanuses osalemine oli Eesti sportlastele erakordselt edukas! Poodiumile tõusid lausa kaks meie tüdrukut! Maailmameistrivõistluste teise koha U13 tüdrukutest sai Bertha Kivistik ja kolmanda koha Liisa Marii Kalk. Hommikustes tugevates ja jahedates tuultes õnnestus Liisal võtta üldine sõiduvõit nii poiste, kui tüdrukute üheskoos starditud sõidus. Techno 293 sportlased jätkavad pärast väikest puhkust talve perioodi üldettevalmistusega ja jäävad ootama aprillis toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi Sardiinias.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tegemist oli läbi aegade kõige edukamate rahvusvaheliste tiitlivõistlustega Eesti noorte purjelaudurite jaoks.

Eesti noorte tulemused:

Bertha Kivistik (U13) tüdrukutest 2. ja üldarvestuses 10. koht

Liisa Marii Kalk (U13) tüdrukutest 3. ja üldarvestuse 12. koht

Natali Šank (U15) 25. koht

Karl Sören Tamm (U15) 31. koht

Emma Viktoria Millend (U17) 9. koht

Liisbeth Orav (U17) 19. koht

Lisett Aasmets (U17) 20. koht

Saskia Põldmaa (U17) 28. koht

Marta Arete Sokk (U17) 30. koht

Karolina Dovgan (U17) 47. koht

Jakob Heinrich Tuubel (U17) 45. koht – sõitis kuldfliidis!

Aksel Haava (U17) 50. koht – sõitis vanemas vanuseklassis ja hõbefliidis tuli neljal korral esikolmikusse!

Võistluste kõiki tulemusi vaata SIIT

Fotod SIIT ja videod SIIT

Võistluste koduleht SIIT

Eesti Purjelaualiit tunnustab kõrgelt treenereid Jaak Lukki ja Aivar Kajakut, kes on noored maailmatasemele juhendanud! Samuti tunnustame ja täname kõiki lapsevanemaid, tänu kellele noorte sõit Gardale sai võimalikuks.

Kristel Oitmaa