Kokkuvõte ORC avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlustest 2022 – Hankø, Norra – 5.-13. august

Kuld Katariina II, hõbe Matilda 4 ja pronks Olympicu meeskondadele

Tekst: Piret Salmistu

5. -13. augustil toimusid Norras Hankøs ORC avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistlused, kus kokku osales 55 võistkonda kuuest riigist ja nende hulgas Eestit esindas kokku kuus meeskonda. C klassis sai ülekaaluka võidu Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II, tulles Euroopa meistriks juba kolmandat korda. Hõbemedalid sai kaela 2021.a maailmameister Matilda 4 meeskond Juss Ojala juhtimisel. B klassis võitis pronksi jaht Olympicu meeskond Tiit Vihuliga roolis, olles selle klassi parim ka amatööride arvestuses. C klassis sai amatööride arvestuses teise koha aga Harles Liivi juhtimisel jahi Shadow meeskond, olles üldarvestuses kõrgel neljandal kohal.

Kuue võistluspäeva jooksul peeti kokku 9 võistlussõitu, millest kaks olid pikk (enam kui 24 tundi kestnud) ja lühike avameresõit (6-8 tundi) ning 7 ca 1-1,5-tunnist lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal. Arvestust peeti kolmes erinevad klassis vastavalt jahtide suurusele, kus A klassis võistlesid kõige suuremad jahid (ca 45-52-jalased) , B klassis keskmise suurusega (ca 40-45-jalased) ja C klassis siis väiksemad jahid. Eestlasi A klassis võistlemas ei olnud, kuid B ja C klassis pakuti kõrgeimat konkurentsi.

Kõige muljetavaldavama tulemuste seeria 2-2-(3)-1-1-2-2-1 ja üldskoori 11 punkti purjetas välja kolmandat korda ORC C klassi Euroopa meistriks kroonitud Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II (Arcona 340). Sõiduvõidud võttis Katariina II eest ära Rootsi tugev amatöörmeeskond, Patrik Forsgreni Team Pro4u (First 36.7) Rootsist ja kodune konkurent Matilda 4 (J-112E) Juss Ojala juhtimisel. Selle tugeva seeriaga kindlustas Katariina II meistritiitli juba enne viimast võistlussõitu. Viimane võistlussõit kujunes Katariina II jaoks aga auringiks, sest sõiduvõit oli nagu kirsiks tordil meistritiitlile. Katariina II meeskond sai esimese Euroopa meistritiitli 2016. aastal Kreekas Porto Carrases ja järgmise 2018. aastal Küprosel Limassolis. See on Katariina II esimene tiitel, mis on välja teenitud Põhja-Euroopas, lähemal Eesti koduvetele.

Aivar Tuulberg on sel hooajal sõitnud Eesti-Itaalia segameeskonnaga nii jahil Arcona kui ka oma jahil Swan 42, millest viimane paikneb Vahemeres Itaalias. Swan 42 jahiga tõi kooseisult veidi erinev meeskond juunikuus Eestisse MMi B klassi pronksi ja augusti alguses vahetult enne EMi toimunud Hispaania suurimal avamereregatil Copa del Rey saavutati väärikas kolmas koht.

EMil kuulusid Katariina II meeskonda Aivar Tuulberg, Lorenzo Bodini, Karl-Hannes Tagu, Peter Saraskin, August Luure, Joosep Laus, Tobias Reiter ja Marko Lilienthal.

Intervjuu Aivar Tuulbergiga

Katariina II selja taga pidasid EMil aga tugevat lahingut eelpoolmainitud kaks meeskonda. Enne starti kasutas Matilda 4, mille roolis maailma tippu kuuluv Taani match race purjetaja Joachim Aschenbrenner Patrik Forsgreni Team Pro4u vastu klassikalist matšpurjetamise stardieelset taktikat, sundides rootslased väljapoole stardiliini otsa, katkestades rünnaku alles minut pärast stardisignaali kõlamist.

Seejärel hoidis Matilda 4 meeskond rootslastel tihedat katet, hoides neid igal võimalusel tagasi laskmata neil endast ette purjetada ning lükates mõlemad jahid sel moel korrigeeritud ajas tulemustes protokolli lõpuossa. See aga ei omanud tähtsust, kuna selle sõidu tulemused läksid mahaviseteks ning Pro4U sai sel viisil juurde enne viimast sõitu mahaviskena kirjas olnud 6 punkti, mis tagas Matilda 4 jaoks 19 punkti ja seeriaga 5-1-2-2-2-1-6-(26) tõusu poodiumi teisele astmele ja Team Pro4u oli sunnitud leppima pronksiga.

Matilda 4 meeskonnas purjetasid kapten Juss Ojala, Joachim Aschenbrenner, Arne Veske, Kelly Veske, Marek Harjak, Erki Teras, Alvaro Marinho, Meinar Mäesalu ja Mads Johannes Poder Witzke.

Samas võitis Team Pro4U parima C klassi amatöörmeeskonna tiitli, mis on nende jaoks kümnes võit C klassi Corinthiani arvestuses ORC MMide ja EMide seerias.

Üldarvestuses astus tugevalt esikolmiku kandadele Harles Liivi meekond jahil Shadow (J-112E), kes sõitis välja seeria 7-3-4-3-(11)-5-3-4 ja 29 punktiga kaotas kolmandale kohale kaheksa punktiga. Üldkokkuvõttes neljas koht ja Corinthiani arvestuses teine koht on vaid esimest hooaega uuel jahil koos sõitva meeskonna jaoks suurepärane tulemus. Paat ise sai aga möödunud aastal Tallinnas toimunud Alexela ORC MMil teise omaniku ja meeskonna käes samuti kõrge neljanda koha. Shadow meeskonnas purjetasid Harles Liiv, Villu Tragon, Janno Hool, Ago Rebane, Raul Grigorjev, Melvin Aasav, Tarmo Kilp, Ilmar Rosme, Margus Haud ja Freddy Maalt.

B klassis pidasid esimese koha peale lahingut kaks Landmark 43 tüüpi jahti – Jens Kuphali juhtimisel Intermezzo Saksamaalt ja Torkjel Vallandi meeskond jahil White Shadow Norrast. Punkt-punkti heitluses jäi peale Intermezzo võites tiitli ühepunktilise eduga White Shadow ees.

Suurepärase kolmanda koha ja pronksmedalid sai B klassis Tiit Vihuli juhtimisel jahi Olympic meeskond (modifitseeritud X-41). Tõusujoones purjetatud seeria lõppu võeti ka kaks sõiduvõitu (3-9,5-5-3-3-4-1-1) ning vaid 2,5 punktiga jäädi alla väga tugevale teise koha võitnud profitiimile. Üksteist aastat kamraadlust ja sõprade seltskonnas purjetamist on amatööridest purjetajate meeskonnatööd lihvinud sedavõrd, et 2018.a MMilt Haagis toodi samuti Eestisse üldarvestuse pronksmedalid ja nüüd siis ka EMi pronks ning Corinthiani ehk amatööride arvestuse esikoht. Sama tiitliga pärjati Olympicu meeskond ka 2021.a augustis Tallinnas toimunud Alexela ORC MMil. Tänavu on Olympic võitnud ka kõik suuremad Eestis toimunud regatid – juunikuus saadi Eesti ja Soome meistritiitlid regati Baltic Offshore Week raames ning juulikuus võideti A. Le Coq Muhu Väina regatt.

Norras peetud ORC EMil purjetasid Olympicu tiimis võidukalt Tiit Vihul, Meelis Pielberg, Tanel Trööp, Indrek Ulla, Marko Ollik, Aivar Kaljumäe, Raul Vane, Raul Vinnal, Ivo Kais ja Tarmo Vesberg.

Intervjuu Tiit Vihuli ja Meelis Pielbergiga

Kogu EMi nädalat ilmestas suurepärane ilm. Terve nädala oli igal päeval peaaegu täiuslik šampanja-purjetamine päikesepaistelise taeva ja 8-18 sõlme puhunud tuulega. Koos Hankø looduskauni ja ümbritsevate Oslofjordi kaljude ja saartega oli see EMi jaoks tõeliselt suurepärane keskkond.

