Kokkuvõte 2023 Baltic Cup Estoniast

Nädalavahetusel, 15.-16. juulil toimusid Haven Kakumäel rahvusvahelised purjelauavõistlused „Baltic Cup Estonia 2023“, millest võttis osa 104 võistlejat Leedust, Lätist, Soomest ja Eestist.

Purjetati ideaalsetes ilmaoludes – mõlemal päeval puhus tuul 5 – 8m/s, õhutemperatuur oli 25 kraadi ja päike paistis.

Võisteldi järgmistes võistlusklassides:

iQfoil Open

Formula Foil

Techno293

Techno293 Plus

Raceboard

Eestlaste jaoks olid võistlused väga edukad. iQfoil Open U19 üldarvestuse võitis ülekaalukalt 15 aastane Eesti noormees Aksel Haava (EST686), kes võitis kõik 11 võistlussõitu. Aksel on viimase aastaga teinud märkimisväärse arenguhüppe, mida tõendab äsja U19 Euroopa lahtistelt meistrivõistlustelt saadud 17. koht ja U17 vanustest kolmas koht.

iQfoil Open Senior naiste arvestuses toimus eestlannade Ingrid Puusta ja Emma Viktoria Millendi vahel pingeline heitlus kuni viimase sõiduni. Ingrid Puusta pikaajaline purjetamiskogemus, vastupidavus ja pingtaluvus viisid ta ka seekord võiduni. Ingrid Puusta kommentaar: “Nädalavahetusel olid suurepärased olud foilidele, esimesel päeval saime teha kursisõitu ning teisel päeval slaalomit, mis teeb võistlemise veel põnevamaks kui kasutatakse erinevaid rajaskeeme. Väga lahe oli võistelda koos Emmaga, kes on väga kiire ülestuult. Kursisõitudes oli mul väga raske temaga sama nurka ja kiirust hoida. Õnneks slaalomis sain kasutada oma allatuule kiirust ja teha mõned head stardid.”

iQfoil Senior Open klassis tegi kogu võistluse suurepäraseid sõite Renar Roolaht, kes tuli Euroopa kolmanda, Davis Mazais’i (LAT) järel kõrgele teisele kohale.

Bertha Kivistik võitis iQfoil Open U17 tüdrukute arvestuse. „Võistlused läksid mul väga hästi! Sain palju uusi kogemusi startides ja näitasin, et olen arenenud. Konkurents oli tugev, kuid see mulle just meeldis!”, ütles Bertha oma sõitude ja võidu kohta.

Allolevalt tulemused, kus eestlased jõudsid poodiumile:

Formula Foil üldarvestus:

Janis Rencis (LAT) Erno Kaasik Ansis Dale (LAT)

iQfoil Open Senior üldarvestus:

Davis Mazais (LAT) Renar Roolaht Frank Ervin

iQfoil Open Naised üldarvestus

Ingrid Puusta Emma Viktoria Millend Sofia Hämäläinen (FIN)

iQfoil Open parim Master: Matthew Rickard

iQfoil Open U17 üldarvestus:

Miks Busmanis (LAT) Jurgis Vaivods (LAT) Oskar Lillepea

iQfoil Open U17 tüdrukud üldarvestus

Bertha Kivistik Liisa Marii Kalk Liva Skutane (LAT)

iQfoil Open U15 üldarvestus

Viljams Preiss (LAT) Davis Kutans (LAT) Bertha Kivistik

iQfoil Open U15 parim tüdruk: Bertha Kivistik

iQfoil Open U19 üldarvestus:

Aksel Haava Karlis Mengelsons (LAT) Henrijs Vigants (LAT)

iQfoil Open U19 tüdrukud üldarvestus:

Marta Klavina (LAT) Lisett Aasmets Marta Lilu Berlande (LAT)

Raceboard üldarvestus:

Mikko Bondsdorff (FIN) Liisbeth Orav Karl Henrik Loik

Raceboard naised üldarvestus:

Liisbeth Orav Marta Arete Sokk Karolina Dovgan

Techno293 U13 üldarvestus:

Marta Ieva Dale (LAT) Samanta Bula (LAT) Johanna Lukk

Techno293 U13 tüdrukud üldarvestus:

Marta Ieva Dale (LAT) Samanta Bula (LAT) Johanna Lukk

Techno293 U15 poisid üldarvestus:

Ernests Jekabsons (LAT) Lukas Tuubel Rudolfs Putnis (LAT)

Techno293 U15 tüdrukud üldarvestus

Estere Vilnite (LAT) Emilija Veronina (LAT) Anni Tulviste

Baltic Cup Estonia raames toimusid ka Techno293 Eesti meistrivõistlused ja võitjad on (eeltingimuseks vähemalt neli võistlejat):

Techno293 Plus üldarvestus

Karl Henrik Loik Liisbeth Orav Georg Otto Karma

Techno 293 U13 üldarvestus

Johanna Lukk Leonid Turovski Paul Tuubel

Techno293 U15 üldarvestus

Lukas Tuubel Pärt Evald Kullerkupp Anni Tulviste

Samuti toimusid Baltic Cup Estonia 2023 raames iQfoili Eesti karikasarja II etapp ja esikolmikud on:

iQfoil Senior üldarvestus:

Renar Roolaht Frank Ervin Romek Roolaht

iQfoil Senior parim naine: Ingrid Puusta

iQfoil Senior U21 üldarvestus:

Romek Roolaht Kristofer Rajasalu Emma Viktoria Millend

iQfoil Youth U19 üldarvestus:

Aksel Haava Lisett Aasmets Kert Kristjan Soomre

iQfoil Youth U19 parim naine: Lisett Aasmets

iQfoil Junior U17 üldarvestus:

Oskar Lillepea Bertha Kivistik Liisa Marii Kalk

iQfoil Junior U17 parim tüdruk: Bertha Kivistik

Suured tänud kogu korraldusmeeskonnale! Peavõistlusjuht Martin Berkmann viis võistlused läbi laitmatult ja rahvusvahelistele nõuetele vastavalt!

Baltic Cup Estonia tulemused SIIT

Techno293 Eesti meistrivõistluste tulemused SIIT

Fotod ja video: Raul Harro:

Fotod SIIT

Video SIIT

Võistluste korraldamist toetasid: KULKA, Tallinna linn, Eesti Purjelaualiit, HAVEN Kakumäe, Prike.

Uute kohtunisteni!

Kristel Oitmaa

Eesti Purjelaualiidu peasekretär