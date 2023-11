Kokkuvõte 20.-28. oktoobril Cadizis Hispaanias toimunud läbi aegade suurima osalejate arvuga iQfoili noorte maailmameistrivõistlustelt.

Üle 300 võistlejaga võistlustel esindasid Eestit:

Meie noored analüüsivad oma sõite põhjalikult ja andsid järgmist tagasisidet:

Emma Viktoria Millend U19 neidude arvestuses 11. koht, jäädes finaalsõitudest napilt välja: “Esimese kahe päevaga ei jäänud ma rahule, sest nendega kukkusin ma 24. kohale, kuid teadsin, et ma suudan palju paremini. Järgmisel kolmel päeval suutsin ennast kokku võtta ja enamus sõitudes sõitsin end top 10-sse ja osades isegi top 3-e ning nendega tõusin ma 8. kohale. Kahjuks viimasel päeval mul ei vedanud viimase sõiduga. Nimelt, juhtisin sõitu, kuid sõitsin vees olnud kilekoti sisse, mis takistas kiirust oluliselt. Jäin napilt top 10st välja, mis oli mu peamine eesmärk selleks võistluseks. Väga positiivne oli see, et võrreldes euroopakatega, mis olid suve alguses, ei teinud ma enam nii palju vigu ja sõitsin nö puhtamaid sõite. Samuti tundsin, et ka allatuule tehnika ja kiirus on palju arenenud. Ma arvan, et siiski slaalomsõidud on üks mu suurimaid arengukohti hetkel.”

Emma skooring: 16, (DNC), (27), 11, 11, 7, 2, 3, 16, 3, 3, 6, 6, 11, 17, 3, (23).

Lisett AasmetsU19 neidude arvestuses 27. koht: “Jäin oma sõitudega rahule. Tunnen, et on toimunud suur areng võrreldes euroopakatega. Suutsin sõitudes võistelda maailma parimatega. Olen väga õnnelik oma ühe slaalomi sõidu üle, kus sain 4-nda koha. Veel vajab arendamist kiirus ja muidugi tuleb kõvasti harjutada starte. Jäin võistlusega väga rahule, korraldus oli hea. Tiimivaim oli hea, toetasime ja aitasime üksteist alati.”

Lisetti skooring: (26), 13, 21, 21, 11, (33), 21, 26, (29), 20, 26, 23, 19, 25, 17, 17, 7.

Kokku võistles U19 neidude arvestuses 47 sportlast.

Aksel Haava U19 noormeeste arvestuses 18. koht ja U17 vanusearvestuses 2. koht: “Oli hea võistlus! Teise päeva õhtuks olin koguni 7. kohal ehk top 10-s. Kolmanda päeva sõitude järgi langesin sealt siiski välja. Olen uhke, et suutsin medalipretendentidele tugevat konkurentsi pakkuda ja tulin mitmetes sõitudes teiseks või kolmandaks. Mulle tundub, et mul on kiirus ja muud asjad head, aga on vaja veel purjetamise põhioskusi harjutada. Ootan põnevusega järgmist hooaega kui olen vanuse poolest esimest korda õiges vanuseklassis (U19).”

Aksel sõitis kuldfliidis ja Aksli skooring: 3, 2, 5, 3, (9), 5, 21, (BFD), (29), 11, 9, 28, 19, 13, 16, 15, 5, 21, 9, 19.

Jakob Tuubel U19 noormeeste arvestuses 101. koht: „Kuigi mu sõitudes on veel palju arenguruumi, jäin üldpildis rahule. Võistluse käigus arenesin palju ja seetõttu olid minu tulemused ka tõusvas trendis. Eriti rahule jäin oma viimase sõiduga, milles olin oma fliidi 11s. Võistlustel suutsin kohti võita ülestuulega ja sobis ka tugev tuul. Külgtuules suutsin oma fliidi parimatega kiiruses konkureerida. Elemendid, mis minul vajaksid veel parandamist on stardid ja manöövrid. Võistluse alguses ei tulnud stardid üldse välja ja see pani mind sõitude ajal raskesse seisu ning pidin palju vaeva nägema, et kohti tagasi võita. Võistluse käigus treenerite abiga asi paranes ja sellega koos ka minu tulemused. Manöövrite paremaks ja efektiivsemaks tegemine on ka edaspidise arengu seisukohalt väga hea.”

Jakobi skooring: 44, (51), 25, 25, 47, 51, 19, 19, 13, 17, 23, (37), 22, 23, 11.

Kokku võistles U19 noormeeste arvestuses 139 sportlast.

Bertha Kivistik, U17 tüdrukute arvestuses 12. koht ja U15 vanusearvestuses 4. koht: “Ma jäin oma sõitudega päris rahule. Osad sõidud olid nii head, et isegi võitsin, kuid osad sõidud läksid halvasti. Ma ei ole väga hea startimises, sest ei ole jõudnud seda palju harjutada. Kui stardid tulid hästi välja, läks sõit kohe palju paremini ja mul oli käik suht hea!”

Bertha skooring: (21), 7, 9, 1, 3, 5, 19, 6, 14, (21), 21, 18, 14, 9.

Liisa Marii Kalk, U17 tüdrukute arvestuses 30. koht ja U15 vanusearvestuses 8. koht.

Liisa skooring: (40), 27, 29, 27, 13, 15, 38, 43, (DNC), 32, 26, 25, 25, 23.

Kokku võistles U17 tüdrukute arvestuses 49 sportlast.

Oskar Lillepea, U17 noormeeste arvestuses 64. koht: “Võistluste esimene pool oli väga keeruline. Vees ujus palju prügi, mille tõttu näiteks esimene sõit ei õnnestunud. Väga vähe oli tuulega sõite, kuna rada oli meil sellises kohas. Näiteks mõnes sõidus 80% seisid ja seega kergematel oli eelis. Lõpuks tekkis ka tuul ja peaaegu jõudsin kuldfliiti välja. Kaks kohta jäi puudu kahjuks. Hõbefliidi sõidud olid tuulega ja sain seal häid kohti. Viimases sõidus kukkusin esikohalt enne finišit. Kokkuvõttes võib rahule jääda, kuigi eesmärk oli kuldfliit. Hindan, et eriti hästi tulid välja tuulega sõidud ja parandamist vajavad nõrga tuule stardid suures fliidis”.

Oskari skooring: (53), 30, 29, 33, 14, 37, 2, 2, 2, (6).

Karl Sören Tamm, U17 noormeeste arvestuses 98. koht.

Karl Söreni skooring: 33, (DNC), 25, 31, 39, 48, (42), 31, 37, 30

Kokku võistles U17 noormeeste arvestuses 124 sportlast.

Kõik tulemused ja võistluste koduleht SIIN.

Kokkuvõtvad hinnangud treener Matthew Rickardilt: “Võistluste tipphetked tulid Aksel Haavalt, kes saavutas U19 poiste arvestuses 139 võistleja seas 18. koha, mis on hämmastavalt tugev saavutus! Emma Viktoria Millend saavutas U19 tüdrukute arvestuses 47 võistleja seas 11. koha, jäädes medalisarjast napilt välja, kuid purjetas võistlustel mitmed erakordsed sõidud. Viimasel päeval tähistas Emma ka oma 18. sünnipäeva. Järgmisel aastal sõidab Emma ülimalt konkurentsitihedas olümpiaklassis, kus ta on juba näidanud tipptulemusi. Tõeline üllataja oli Bertha Kivistik, kes saavutas 49 U17 tüdrukute seas 12. koha. Ta sõitis suure osa võistlusest 10 parema hulgas, jäädes napilt välja medalisõitudest. Oskar Lillepeal jäi U17 noormeeste kuldlaevastikust küll napilt välja, kuid oli hõbefliidi võidusõitude eesotsas, näidates, et ta võib tulevikus olla kuldlaevastiku purjetaja! Lisett Aasmets näitas jõudu ja tegi võistluse, mis pani ta järgmiseks aastaks tugevaks kandidaadiks võistluste esiotsa. Lisett on sel hooajal oma tehnika ja raskemate tingimustega hakkamasaamisega tõesti hästi edasi arenenud! Jakob Tuubel ja Karl Sören Tamm esinesid hästi, jättes enda selja taha hea hulga konkurente pärast sel hooajal iQfoilile üleminekut ning ootame huviga nende edasist arengut meeskonnas. Liisa Marii Kalk saavutas U17 tüdrukute laevastikus 30. koha. Pärast rasket algust suutis Liisa üles näidata tõelist sihikindlust ja tulemustes järjekindlalt edeneda. Liisa on kindlasti purjetaja, keda tulevikus jälgida!“

Kokkuvõttes on treenerid Matthew Rickard ja Ingrid Puusta väga uhked meeskonna üle ja hindavad, et raske töö, mida võistluste ettevalmistuste raames tehti, on vilja kandnud. Meeskonnas on tekkinud tugev side ja treenimiseks on välja kujunenud suurepärane valem, et tulevikus saavutada veelgi rohkem tipptulemusi. Koos oleme tugevamad ja pingutame maksimaalselt, et saada parimateks, ütles Matthew kokkuvõtvalt.

Noorte osalemist maailmameistrivõistlustel toetasid lisaks lapsevanemate olulisele toele Eesti Purjelaualiit, Kultuurkapital ja Tallinna Spordikool.

Aksel, Emma, Lisett, Bertha, Liisa, Karl Sören, Oskar, Jakob – teid ootavad ees suured võidud kui vaid ise sellesse usute! Suured tänud Matthew Rickard ja Ingrid Puusta, et olete meie noored nii kõrgele tasemele viinud! Lapsevanemad – teie panus on hindamatu!