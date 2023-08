Kiel MM viimane päev tuleb pingeline

Eile toimus kõikides võistlusklassides kaks lühirajavõistlust ja seejärel suunduti pikale avamereetapile.

Peale kolme võistluspäeva väga tugevas läänetuules oli eilne päikesepaisteline ja 12-18 sõlme puhuv tuul sportlastele kahtlemata kergenduseks.

Viimase võistluspäeva eel on positsioonid järgmised:

B grupis on eestlastest parim hetke seisuga kapten Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II. Nemad on kolmandal kohal. Pika avameresõidu lõpetasid nad teisena. Samas grupis viiendal kohal peatub Olympicu meeskond, kes selle võistlusgrupi harrastajate arvestuses on kindlal esikohal, olles võtnud kõik kaheksa sõiduvõitu.

Forte meeskond kapten Jaak Jõgi juhtimisel lõpetasid pika avamereetapi 12. kohal ja on hetkel üldarvestuses kaheksandad.

C grupis on juba mitmendat päeva liidripositsioonil kapten Juss Ojala meeskond jahil Matilda 4. Kas õnnestub 2021 aastal Tallinnas maailmameistrivõistlustel saavutatud võitu korrata? Hetkel on kõik veel võimalik, sest nendest kahe punktiga maas olev Rootsi meeskond jahil Team Pro4U on tugevalt kannul. Kolmandal kohal on Pärnu meeskond Sugar 3 kapten Ott Kikkase juhtimisel, eile alanud avamereetapist tulid just nemad kuldfleedis võitjaks. Kümnendal kohal on Harles Liiv jahil Shadow.

Täna võistlussõite ei peetud, sportlastele anti vaba päev jõuvarude taastamiseks, sest homme toimuvad viimased võistlussõidud kus tuleb endast anda kõik ja kindel saab olla alles siis kui viimane vile on kõlanud.

Content for ORC- ORC Worlds 2023, KIEL. Photographed in Kiel, Germany by Felix Diemer , ORC World Championship 04. – 12.08.2023, Sonnenuntergang , ORC World Championship 04. – 12.08.2023, ORC Spinnaker Schilksee Content for ORC- ORC Worlds 2023, KIEL. Photographed in Kiel, Germany by Felix Diemer Content for ORC- ORC Worlds 2023, KIEL. Photographed in Kiel, Germany by Felix Diemer

Mast maha!

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/en-US/event/orcworlds2023#!/results?classId=63027107-5bbf-4501-b4b7-c3a13c5b0bdd