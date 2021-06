Katariina II ja Sugar 3 on ORC avamerepurjetamise Itaalia meistrivõistluste võitjad

Samal ajal kui Eestis peeti Võidupüha ja Jaanipäeva, alustasid kaks paljude tiitlitega pärjatud Eesti jahi meeskonda heitlust ORC avamerepurjetamise Itaalia tiitlitele. 22.-26. juunil võõrustas Toskaanas asuv Punta Ala jahtklubi ORC Itaalia Avamerepurjetamise meistrivõistlusi, kus osales 41 üheksa kuni neljateist meetri pikkust. Eesti jahid Katariina II ja Sugar võtsid mõlema grupi meistrivõistluste võidu kindlalt, kuid Itaalia meistritiitlid kuuluvad esimesena lõpetanud itaalia jahtidele.

Jahti tiitlitele ja võidule alustas 16 jahti esimeses grupis (klassid A ja B, milles jahid 12-14 m pikad) ja 25 jahti teises grupis (klassid C ja D pikkusega 10-12 meetrit). Favoriitidest jahiomanike ja meeskonnaliikmete hulgas oli hulgaliselt endisi tiitlivõitjaid, olümpiapurjetajaid ja tuntud persoone nagu vennad Lorenzo ja Marco Bodini, vennad Sandro ja Paolo Montefusco, Flavio Favini, Gianluca Lamaro, Dede De Luca, Maelle Frascari. Nende hulgast Bodinid ja Montefuscod on aastate jooksul täiendanud ka Eesti jahtide Katariina II ja Sugari meeskondi.

Lisaks purjetajatele on tiitlivõistlus omavaheliseks mõõduvõtuks ka kuulsate laevaehitajate, disainerite ja purjemeistrite vahel – duellid Nautor’i Swan 42 ja Swan 45, Pardo Grand Soleil 39, 40 ja 43, X-jahtide ja Beneteau Firstide vahel.

Regati ajakavas oli kaheksa 6-8-miili pikkust võistlussõitu vastutuule-allatuule kursil. Kõik sõidud saadi ka nelja võistluspäeva jooksul purjetatud.

Esimeses grupis, kus koos purjetasid klassid A ja B, ei andnud palju võimalust sekkuda esikoha heitlusse Aivar Tuulbergi Katariina II (Swan 42 Club) Pärnu Jahtklubist. Alustanud seeriat kahe teise ja kolmanda kohaga, skooriti viies järgmises sõidus vaid võidud ja ühe mahaviske järel jäi Katariina II tulemuste kogusummaks 9 punkti. 17 punktiga tuli sama grupi teisele kohale ja Itaalia meistriks Simonelli Carlandrea Fanthagiro (Swan 42), mille roolis Melges 24 ja mitmest muust klassist tuntud maailmameister, America’s Cup’i kogemusega Flavio Favini. Fanthagiro krooniti maikuus Capri saarel ka ORC Euroopa meistriks. Ka kolmas koht üldarvestuses kuulus Swan tüüpi jahile, 2016.a ORC MM’i kolmandale jahile, Terrieri Claudio Blue Sky’le (Swan 45), mille pardal Punta Alas purjetasid ka vennad Bodinid, keda oleme harjunud nägema Katariina II meeskonnas panustamas rahvusvahelistele ja kohalikele tiitlivõitudele ja poodiumikohtadele jõudmisel.

Aivar Tuulbergi sõnul tagas nende võidu uskumatult hea jaht ja muidugi meeskond.

Katariina II meeskonda täiendas Itaalia Meistrivõistlustel Tommaso Chieffi, 1984.a 470 klassi maailmameister ja olümpiapurjetaja, Louis Vuitton Cup’il mitmel korral osalenud purjetaja, mitmekordne maailmameister klassis Swan 60 jahil Bronenosec, ning maailmameister ka X-35 ja Farr 30 klassis. Katariina II meeskonnas purjetasid Itaalias Tommaso Chieffi, Karl-Hannes Tagu, Peter Šaraškin, Janno Hool, Aivar Tuulberg, Markus Iin, August Luure, Kevin Grass, Kati Haki ja Jaan Akermann.

Teises grupis (klassid C ja D) tegi suurepärase seeria Ott Kikkase Sugar 3 (Italia 11.98) Pärnu Jahtklubist. Viis esimest kohta, teine, kolmas ja neljas koht tagasid Sugarile 10 punktiga kindla võidu. 17 punktiga sai sama grupi teise koha ja Itaalia meistritiitli värske ORC Euroopa meister, Vincenzo De Blasio Scugnizza (Italia 11.98). Trotta Saverio TROTTOLINA Bellikosa Race (X-35) täitis kolmanda koha poodiumil. Vaid need kolm jahti said selles grupis maitsta sõiduvõidu rõõmu.

Sugar 3 meeskonnas on juba mitmeid aastaid rooli hoidnud 1988. ja 1992.a 470 klassi olümpiapurjetaja, airdates Sugaril võita nii maailmameistri- kui ka Euroopa meistri tiitlid. Lisaks roolimees Sandro Montefuscole, kuulus võidukasse meeskonda Marjaliisa Umb, Paolo Montefusco, Ott Kikkas, Matteo Polli, Paolo Bucciarelli, Siim Ots, Matteo Ledri, Karl-Robert Trink.

Tulemused

https://www.agnetwork.it/italianoassoluto2021/sites/default/files/dossier_campionato_italiano_assoluto_2021_f.pdf

Regati veebileht https://www.agnetwork.it/italianoassoluto2021/