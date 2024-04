Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta kvalifitseerusid Marseille olümpiaregatile

Olümpiapurjetamise üks tähtsamaid võistlusi on olümpiaregatt kuhu pääsevad osalema vaid maailma parimad purjetajad. Igas purjekaklassis saab riiki esindada vaid üks paat ja sõel nii riigikoha saamisel kui ka riiki esindava purjetaja selgitamisel on ülimalt tihe. Käesoleval nädalal peetakse Hyeres’i sadamas Prantsusmaa Olümpianädal purjetamises mis on viimaseks kvalifikatsioonivõistluseks olümpiaregatile. Meie klubi purjetajatest on võistlemas Karl-Martin Rammo ühepaadil ILCA 7, Katariina Roihu ühepaadil ILCA 6, Helen Pais ja Helen Ausman kahepaadil 49erFX ning Soome lipu all seilav Juuso Roihu koos Lasse Lindelliga kahepaadil 49er.

Karl-Martin Rammo on varem esindanud Eestit kolmel olümpiaregatil: 2012 Weymouthis saavutas Rammo 18. koha, 2016 Rio de Janeiros 21. koha ning 2021 Enoshimas tuli seni parimana kaks sõiduvõitu ja kokkuvõttes 15. koht. Pariisi Olümpiamängudeks valmistudes on Karl-Martin pere ja töö kõrvalt peamiselt arendanud edasi oma füüsilist võimekust ning vähem tegelenud purjetamise treenimise ja võistlemisega. Aastatega õpitud teadmised, enesekindlus ja vaimne visadus andsid lootust edukaks regatiks. Rammo treener Rein Ottoson iseloomustas sportlast kui äärmiselt töökat ja sihikindlat purjetajat kellel on kõvasti tahtmist veelgi paremaks areneda. Nüüdseks on regatil peetud kõik 10 eelsõitu ja Rammo asub tulemustabelis Korea purjetaja Jeemin Ha järel võrdsete punktidega teisel kohal. Olümpiaregatile kvalifitseerumiseks pidi Rammo olema võistlusel nelja parima riigi seas. Eelsõitude põhjal on meie purjetajal aga vähemalt teine koht juba kindlustatud kuna kolmandal kohal oleval Malaisia purjetajal on 20 punkti rohkem. Täna esikümnele peetavas topeltpunktidega medalisõidus saab suurim vahe olla 18 punkti, seega malaislane ega ka järgnevad purjetajad enam eestlast ja korealast üldkokkuvõttes edestada ei saa. Karl-Martin ütles tagasivaatena eelsõitudele, et “on olnud füüsiliselt ääretult keeruline nädal tugevate tuultega, välja arvatud esimene päev, mis on kõik proovile pannud, minusugusest tööinimesest rääkimata.” Täna peetav medalisõit on plaanis algusega kell 12 eesti aja järgi ja on jälgitav siin: https://sof2024.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/overview/:eventId=0cd81ed0-408f-42e7-8096-0c8388414343®attaId=SOF2024%20-%20ILCA7

Katariina Roihu lõpetas täna regati 20. kohaga ning tema purjetas kõige paremini viimases sõidus kus saavutas 7. koha. Naiste ILCA 6 klassis on sarnaselt meeste ühepaadile mängus olümpiaregati neli riigikohta.

Helen Pais ja Helen Ausman said regati kokkuvõttes 14. koha. Tüdrukutel õnnestus esikümnesse sõita viiel korral ja nende parim sõit lõppes 2. kohaga. Kahepaadil 49erFX kvalifitseeruvad olümpiaregatile 3 parimat riiki.

Juuso Roihu koos Lasse Lindelliga purjetasid regatil välja 18. koha. Nii nagu naiste kahepaadil nii oli ka meeste 49er klassis saadaval 3 riigikohta olümpiale.

Meie noortel purjetajatel kes veel olümpiaregatile sel korral ei jõudnud jätkub kindlasti rõõmu ja tahet, et oma tasemele vastavatel regattidel purjetamisoskusi parandada ja paremaks purjetajaks saada.

Hea meel on õnnitleda eesti purjelauasõitja Ingrid Puustat kes kvalifitseerus täna sarnaselt Karl-Martin Rammole oma neljandale olümpiaregatile!

Pariisi Olümpiamängude purjeregatt toimub Marseilles 28. juulist 8. augustini.

Prantsuse Olümpianädala tulemused: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race-resultsall

Kokkuvõte: Tallinna jahtklubilt www.tjk.ee