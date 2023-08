Kärdla Selver Race teine võistluspäev tõi tugeva tuule ja vihma

Kärdla Selver race teine võistluspäev mõõdus suhteliselt tugevates läänekaarte tuultes. Erinevalt eilsest oli tuul tunduvalt stabiisem. Vihmastes oludes õnnestus pidada kõikides klassides kolm võistlussõitu.

Optimistide stardis on kokku 98 sportlast, tänase päeva lõpuks võitles Helena Lee Kangur Kalevi jahtklubist end teiselt kohalt esimeheks, edestades viie punktiga esimese päeva võitjat Robert Matt-i Saaremaa Merispordi seltsist. Esimese päeva kolmandal kohal lõpetanud Jurmalas purjetamisklubi sportlane Otto Vilnis Reneslācisit saatis täna mõningane ebaõnn ja nii tuli tän a võtta vastu üldarvestuse kahekümneteine koht ja anda poodiumikoht Alexander Eberlele Kalevi jahtklubist.

Zoom 8 võistlusklassis vahetus poodium täna peaaegu täielikult välja. Mia Maria Lipsmäe Uku Kuuse Purjespordikoolist lõpetas tänase päeva kolmandana ja poodimi kõrgemail astmel vahetas ta välja Laura Marii Taggu Pärnu jahtklubist, teisel kohal Tallinn jahtklubi sportlane Ann Carolin Vürst. Kokku võistleb selles grupis 39 sportlast.

ILCA 4 arvestuses kus võistleb kokku 44 sportlast lõpetas täna päeva parimana Andrias Sepp (PJK) kes kolmest sõidust kaks võitis. Päeva lõpetas paremuselt teisena Martin Lipp Rein Ottosoni Purjespordikoolist, napi ühe punktiga jäi temast maha Saaremaa Merispordi seltsi võistleja Olger Hannes Mets.

Homme lubab vaiksemat ja seekord hoopis idakaarest tuult. Kaks pikka võistluspäeva on veel ees, kõik on veel võimalik. Edu sportlastele!

Kõik tulemused on leitavad siit: https://manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2023#!/results?classId=ILCA

Rohkem pilte: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.603794985234455