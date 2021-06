Kärdla Race Optimistil võitsid poisid, Zoom 8-l valitsesid tüdrukud ja Laser 4.7 üldvõit läks Lätti

Garmin Purjetamise Eesti karikasarja kolmas etapp Kärdla Race sai tänasega peetud. Kolmel päeval toimunud võistlusel kimbutas noori sportlasi muutlik edelatuul ja suured kuumakraadid. Võistlejad olid tasemel ja pidasid tublisti vastu. Optimistid sõitsid kolmel päeval kokku 9 sõitu, Zoom 8 ja Laser 4.7 klassides sõideti 11 sõitu.

Tundub, et seekord soosisid tuuled Zoom 8 üldarvestuses just naissoost purjetajaid, Mia Maria Lipsmäe Uku Kuuse Purjespordikoolist edestas konkurente kindlalt ja saavutas esikoha, teisel kohal Maria Aleksandra Vettik Tallinn Jahtklubist ja kolmas Elisabeth Ristmets Rein Ottosoni Purjespordikoolist.

Optimistide üldarvestuses oli parim Ott Richard Hääl Hara Seilamise Seltsist, teisele kohale tuli Martin Rahnel Pärnu Jahtklubist ja kolmandaks Raul Ottesson Tallinna Jahtklubist. Tüdrukute seas oli parim Ann Carolin Victoria Vürst Tallinna Jahtklubist, teiseks tuli Laura Marii Taggu Pärnu Jahtklubist ja kolmandaks Anna Eliise Käerdi Tallinna Jahtklubist.

Laser 4.7 üldarvestuse kuldmedal läks sel aastal meie lõunanaabritele Emils Amsilsile, teise koha võitles endale Pert Salundi Pärnu Jahtklubist ja kolmandaks tuli Martin Lipp Rein Ottosoni Purjespordikoolist. Laseri tüdrukute arvestuse võitis Mia Marin Lilienthal Kalevi Jahtklubist, Katariina Roihu Tallinna Jahtklubist saavutas teise koha ja Karolin Härm Kalevi Jahtklubist tuli kolmandaks.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/kardlarace2021#!/results?classId=Q

Fotod Argo Nursilt: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5783962431645611

Video: https://www.youtube.com/watch?v=j7qd67BPZPc&t=9s

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

