Jääpurjetamise maailmameistrid selgusid täna Pärnumaal!

3. veebruaril Pärnus, Valgerannas alanud jääpurjetamise maailmameistrivõistlustel DN ja Ice-Optimist paadiklassides osales kokku 170 võistlejat 16st riigist. Ilmaolud on sellel võistlusel esitanud sportlastele mitmeid väljakutseid, alustades sellest, et ööpäevaga koliti kogu võistlus Leedust (kus see algselt pidi toimuma) Pärnumaale, Valgeranda. Esimesel võistluspäeval segas vali tuul mis järgmisteks päevadeks sportlased end ootama jättis. Tänane, viimane võistluspäev kulges soodsates oludes ja nii sai peetud viimased sõidud käesoleva aasta jääpurjetamise maailmameistrite selgitamiseks.

Esimest korda üle mitme aasta saavad eestlased kodumaal nii suures rahvusvahelises konkurentsis võistleda. Täna lõppenud MM-le järnevad kohe samade paadiklasside Euroopa meistrivõistlused.

DN arvestuses saavutas maailmameistrivõistluste esikoha poolat esindav Michal Burczynski. Burczynski võitis kuuest võistlussõidust kolm ja jättis hõbedale tulnud kaasmaalase Lukasz Zakrzewski pikalt maha. Kolmanda koha võitis jahtklubi Dago sportlane Joonas Kiisler. Kokku võistles DN arvestuses 149 sportlast. Samas arvestuses saavutas neljanda koha Hardi Laurits, Rasmus Maalinn Pärnu jahtklubist jäi kaheksandale kohale ja Mihkel Kosk samast klubist lõpetas kümnendana.

Sama grupi naiste arvestuses läks esikoht samuti Poola, 20 aastasele Laura Banachile. Teisene lõpetas naiste arvestuse Pärnu jahtklubi naissportlane Lisbeth Taggu ja tema järel kolmandaks tuli Läti sportlane Leila Helga Sara Tolstika.

DN Juniorite arvestuses olid parimad rootslane Gustav Linden, teisel kohal Poola sportlane Cezary Sternicki ja kolmanda koha omanik on Angus Aarna Ant (PJK).

Ice-Optimistidel eestlastele vastast ei olnud. Üheksateistkümnest sportlasest, kes selles grupis võistlesid, oli parim esikoha saavutanud Aron Poolmaa, teisel kohal Remo Maripuu ja kolmas Trinette Välisson.

PILDID: Gilles Morelle

3. PÄEV VIDEOS: https://www.youtube.com/watch?v=moYjT6TFoeo&fbclid=IwAR3x-l4zerEhT-YHrdwLZGXznf-GR-r-52iLvP8f-qTBt4FMFRZQMOSUUII