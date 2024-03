Jääpurjetamise Eesti MV 2. päev + GALERII

Täna selguvad jääpurjetamise Eesti meistrid!

Jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused DN, DN-Junior, Ice-Optimist ja Monotype-XV paadiklassile tõi Haapsalu Esilahele selleks nädalavahetuseks kokku enam kui 60 sportlast viiest riigist. Lisaks eestlastele võistlevad veel Poola, Soome, Ungari ja Läti sportlased.

Sellel nädalavahetusel Eesti kohal olev madalrõhkkond kimbutab purjetajaid, sest tuult on vähe ja seegi on üsna keerutav. Ice-Optimistidel on kirjas kuus võistlussõitu, DN paatidel kolm ja Monotype-XV-l kaks.

ICE-OPTIMIST paadiklassis juhib teise võistluspäeva lõpuks kindlalt Pärnu jahtklubi noorsportlane Uku Melnits. Kuuest sõidust neljas finišeeris Melnits esimesena, kahes viimases lõpetas teisena. Teisel kohal on Saaremaa Merispordi seltsi sportlane Miia Kubjas, kellel sama punktiarv kolmandal kohal oleva pärnaka Aron Poolmaga.

DN arvestuses on stardis 35 sportlast. Esimese võistluspäeva lõpus juhtinud ungarlane Peter Hamrak ja teisena lõpetanud Poola sportlane Lukasz Zakrzewski on vahetanud poodiumil kohad. Marek Stefaniuk poolast sai viimases sõidus Rasmus Maalinnas ette, lõpetades sõidu neljandana ja tõustes päeva lõpuks kolmandale kohale. Maalinn ja Stefaniuk lõpetasid päeva võrdse punktisummaga, seega tänane päev saab olema pingeline ja otsustav.

DN-Junior arvestuses juhib kindlalt Angus Aarna Ant Pärnu jahtklubist, teisel kohal Daniel Rüütel Saaremaa Merispordi seltsist ja komandal kohal taas Pärnu sportlane Andrias Sepp.

Kahemehepaatidele MONOTYPE-XV on peetud kaks võistlussõitu mille järel on esikohal Indrek Aavik ja Siim Valgre (SMS/HJK), teisel kohal Poola meeskond Jerzy Nowakowski ja Lukasz Jedlinski ning kolmandal kohal Saaremaa merispordi seltsis meeskond Joosep Laus Karl Lember.

Võistlust jääl on võimalik jälgida reaalajas läbi Sportrec rakenduse.

Kolmas võistluspäev, algus kell 9:00

https://sportrec.eu/gps/emv-2024-3

Tulemused tulevad Eesti Jääpurjetamise Liidu kodulehele www.esticesailing.ee

Jälgi Eesti Jääpurjetamise Liidu Facebooki lehelt vahetuid muljeid

Fotod: Valeri Larionov