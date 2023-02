Jääpurjetamise Eesti Karikasarja viimane etapp lõppes täna Saaremaal

Tänasega lõppes jääpurjetamise Eesti Karikasari. Karikasarja raames toimus kolm kahepäevast etappi. Esimene ja teine etapp toimusid Võrtsjärvel, kolmas ja ühtlasi viimane Saaremaal, Orissaares. Sarjas osales nelja paadiklassi peale kokku 85 alust. Nendest neli on Monotype-XV meeskonnad, kus sõidetakse kahekesi.

Kõige nooremad võistlejad on algklasside lapsed, kes on suvel alustanud purjetamistreeningutega svertpaadil ja leidnud oma tee seeläbi jääpurjetamisse, kui loogilisse hooaja pikendusse. Kui võrrelda suviseid ja talviseid protokolle, siis tihti on esikümnes samad nimed, sest need lapsed ja noored, kes talvel jääpurjetavad ei lase soodi ning rooli tunnet vahepeal käest ja on see annab neile suvel teiste ees väikese eelise. Nemad võistlevad Ice-Optimistil, mille vanusepiiriks on 16 eluaastat.

DN paatidel sõidavad igas vanuses mehed-naised, seal vanusepiiri ei ole. Selles klassis on ka konkurents kõige tihedam. Selleks, et algajatel selles klassis lööki oleks, siis on eraldi arvestus DN-juunioridele. Juunioride vanusepiiriks on 25a.

Viimasel karikasarja etapil said võistlejaid kahel päeval kogeda väga erinevaid olusid. Laupäeval puhus vali loodekaare tuul ja jää peale oli tekkinud ca 1,5 sentimeetrine veekiht. Kiirused muidugi julgematel sõitjatel olid suured, kuni 100km/h. Esimene start oli planeeritud kell 12.00, mis tuli edasi lükata, sest tuult oli liiga palju ja lumesadu piiras nähtavust. Kell 15.00 anti esimene start ja kokku jõuti teha viis võistlussõitu, enne kui päike looja läks. Sellel päeval olid jääl ainult DN-i purjetajad.

Pühapäeval oli tuul keeranud läände, natukene küll keerutav aga üsna stabiilse tugevusega. Jääolud olid paranenud, vett enam ei olnud ja see tegi kõigi jaoks olud paremaks. Päike paistis ja nähtavus oli suurepärane.

Illiku laiul on nendel kahel päeval käinud võistlust kaldapealt vaatamas suur hulk kohalike huvilisi.

Kolmanda etapi DN klassis sõitjate paremusjärjestus selline:

Argo Vooremaa Haapsalu jahtklubi Robert Graczyk (Poola) Tomaz Zakrzewski (Poola)

DN-Juniorite arvestuses olid parimad:

Georg Poolmaa Saaremaa Merispordi Seltsist Karl Ader Saaremaa Merispordi Seltsist Jorgen Kuivonen jahtklubist Dago

Ice-Optimistidel jagunes esikolmik järgmiselt:

Aron Poolmaa Emma Mia Kaar Laura Marii Taggu

Kõik kolm on Pärnu jahtklubi kasvandikut ja treenivad Eliise Umbi käeall.

Sellega on jääpurjetamise võistlushooaeg Eestis aastaks lõppenud. Eesti DN jääpurjetajaid ootab tuleval nädalavahetusel ees Euroopa Meistrivõistlused. DN Juunior ja Ice Optimist Maailma ja Euroopa Meistrivõistlused on planeeritud 3.-10. märtsil. Monotype-XV meeskondi nende karikasarja kolmas ehk viimane etapp.

Jääpurjetajate tegemistega saab kursis olla Eesti Jääpurjetamise Liidu kodulehe kaudu www.esticesailing.ee