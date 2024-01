Jääpurjetamise Eesti karikasari alustab

Käesolev talv on näidanud rekordilisi külmakraade, mis jääpurjeramise vaates iseenesest on hea, sest veekogud saavad tugeva katte alla. Teisalt annab valem: külmakraadid x tuule kiirus vastuseks tunnetusliku külma, see on see millega riietumisel ja väliseid tegevusi planeerides tuleks arvestada. Ka kõige ideaalsemate jäätingimustega võib vahest liiga külm ilm seada hoopis takistused võistluse pidamisel. Eelmine nädalavahetus kui pidi toimuma Pärnumaa meistrivõistlus kõigis kolmes jääpurjeka paadiklassis, siis olime üle Eesti nagu tiheda lumesajuga klaaskuulis. Jääle tuli lumi ja isegi vapramad kes külmanäpistusi ei pelga pidid uisud siiski kuivale jätma.

Tulev nädalavahetus on aga tunduvalt lootusrikkam. Jää-spioonid teevad usinasti tööd ja paistab, et Eesti jääpurjetamise karikasarja esimene etapp võiks toimuda Saaremaal. Ala eripäraks on võistluse toimumiskoha selgumine umbes 24h varem. Seega hoidke silm peal Eesti Jääpurjetamise Liidu facebooki lehel, kuhu kõige operatiivsemalt infot jagatakse.

Eesti Jääpurjetamise Liit koduleht

Ja ära unusta, et #EESTIPURJETAB