Jääpurjetamise DN Euroopa meistrivõistlustel Leedus said hoo sisse!

Algselt Lätti Valmierasse, Burtnieksi järvele plaanitud võistlus liikus teisipäeval Leetu Moletai piirkonda.

Lootus oli, et jääolud on seal paremad kui Lätis. Teisipäeva hommikul saadi kokku Kertuoja järvel, pakiti paadid lahti. Tehniline kontroll tegi oma töö ära aga siis selgus, et jääle on tekkinud suur pragu ja võistlemise lootuse selleks päevaks võttis võistluskomitee heisatud must lipp.

Kolmapäeval õnnestus vaatamata olematule tuulele kirja saada siiski üks võistlussõit.

Täna (23.02) olid ilm ja jääolud head ning kokku said kõik fleedid tänasega kirja viis võistlussõitu. Eestlastest parimal, teisel kohal on Mihkel Kosk Pärnu jahtklubist. Mihklist eespool on Tomasz Zakrewskst, kes oli eelmisel aastale Euroopa meistrite hõbe, seega konkurents on äärmiselt tihe.