IQFoil U23 MM Šveitsis: Millendi võitis päeva viimased kaks sõitu, Roolaht ja Haava kuldgrupis

18.-25. august toimuvad Silvaplanas Šveitsis iQfoil Games & iQfoil U23 maailmameistrivõistlused, kus IQFoil Team Estonia on esindatud 7 sportlasega.

Eestist osalevad võistlusel:

Naiste arvetuses: Emma Viktoria Millend and Lisett Aasmets. Naiste arvestuses võistleb 47 sportlast 19 riigist.

Mehed: Aksel Haava, Romek Roolaht (Gold Fleet), Frank Ervin, Jacob Tuubel, Kristofer Rajasalu. Meeste arvestuses võistleb 101 sportlast 31 riigist.

Kolmas võistluspäev on seljataga ja meie sportlaste muljed järgmised:

Emma Viktori Millen / 7. koht

“Siiamaani läheb võistlus väga hästi. Olen mitu head sõitu teinud ja loodevatasi tuleb neid veel. Järgmistel päevadel proovin püsida top 10s ja jõuda medal race”

Aksel Haava / 31. koht

“Võistlus läheb hästi, olen kurb protesti pärast, sest selle tõttu minu tulemus langes. Isegi sellega sain hea päeva kirja ja jõudsin kuld fliiti kus saan järgmised päevad sõdida”.

Romek Roolaht / 35. koht

”Kolmas võistluspäev oli väga pingeline. Esimesel päeval olin suutnud ennast kuldfliidi kohale sõita, kuid seda tuli ka hoida. Silvaplana järve tuuleolud olid minule veel arusaamatud ning iga sõiduga need muutusid, tehes purjetamist ning plaani koostamist veel keerulisemaks. Päeva esimese sõidu suutsin strateegiliselt väga hästi läbida, kuid olude muutumise tõttu polnud sama plaan enam tõhus ning pidin midagi muutma. Päeva kokkuvõtteks oli raskeim osa puhta stardi tegemine, mis ebaõnnestus kahes sõidus ja see kajastus ka tulemuses. Olen endaga rahul, et suutsin tänaste sõitudega positsiooni hoida ning isegi 2 kohta tõusta. Järgneva kahe päeva ootuseks on palju sõite ning üks Top 10 tulemus”.

Lisett Aasamets 40.koht

Frank Ervin 54. koht

Jakob Tuubel 78. koht

Kristofer Rajasalu 80. koht

Ole võistlustega kursis siin: https://2024iqgamesu23silvaplana.sailti.com/en/default/races/race

Foto: © Sailing Energy / iQfoil Class