Ingrid Puusta saavutas RS:X klassi EM-il 10. koha

Portugalis Vilamouras peetud olümpiapurjelaua RS:X Euroopa meistrivõistlustel sai Ingrid Puusta tugevas konkurentsis 10. lõpptulemuse.

Viis päeva väldanud võistluse kestel kogunesid Puusta skoori avaseeria sõitudest 15., 13., 6., 4.,11.,11., 4., 5., 17. ja 8. resultaat ning täna peetud medalisõidu lõpetas ta 7. kohaga. Halvima sõidu mahaviske järel saadud 91 punkti annavad talle 21 naise seas 10. koha.

“Tänases medalisõidus sõitsin ennast seitsmendaks, kahjuks punktide vahe oli liiga suur, et see mind kokkuvõttes kõrgemale tõstaks. Mul on hea meel, et sain osaleda medalisõidus ning kogeda sõitu ainult top kümnega. Kokkuvõttes olid super Euroopakad. Teeme tööd edasi juba Hispaanias Cadiz’is, kus toimuvad RS:X-i maailmameistrivõistlused aprilli lõpus,” võttis Puusta tiitlivõistlused kokku.

Euroopa meistriks tuli 40 punktiga prantslanna Charline Picon. Hõbemedali teenis 45 punktiga välja hollandlanna Lilian De Geus ning pronksi sai 55 punktiga poolatar Zofia Noceti-Klepacka.

Võistluse kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.