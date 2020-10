Ingrid Puusta lõpetas uue olümpiaklassi maailmamängud 25. kohaga

Garda järvel Campiones toimunud uue, Pariisi 2024 OM-il kavasse tuleva purjelauaklassi iQFOiL maailmamängudel sai olümpiasurfar Ingrid Puusta 65 konkurendiga võisteldes tubli 25. koha.

Puusta sõitis veepinnal kõrgeid kiirusi arendava uue ekstreemsema purjelauaga 14 sõidus välja kohad 26, 21,15, 25, 23, 23, 15, 38 (mahaarvestatud), 24, 15, 31 (mahaarvestatud), 25, 31 (mahaarvestatud), 18.

“Võistluspäevad on olnud väga pikad ja väsitavad, tuuled hommikuti tugevamad ja õhtul pigem nõrgemad, käisime kaks korda vee peal. Uus olümpiaklass on tõeliselt lahe. Minu jaoks olid täiesti uued formaadid slaalom, mis oli mulle kõige võõram ja maratonisõit – need läksid mul vaatamata kõigele hästi. Viimasel päeval, laupäeval, sain veel kolm tugeva tuule sõitu sõita. Garda järv on võistlemiseks ilus koht ja väga tore oli jälle suures laevastikus startida ning võistelda, see tuleb ikka kasuks ka minu tavapärase RS:X klassi jaoks,” kinnitas Puusta.

Meeste arvestuses võistelnud Puusta treener Matthew Rickard sai 104. koha.

Täna 12 parima osalusel aset leidnud finaalsõitude tulemuste alusel sai naistest esikoha iisraellanna Noy Drihan ja meestest sakslane Sebastian Koerdel.

Vastavalt erinevatele tuuleoludele tegi võistluskomitee starte kolmes eri formaadis: vastutuule-allatuule võistlusrajal, mis saab toimuda siis, kui tuult on üle 10 sõlme, nõrgema tuule korral sprindislaalomis, ning maratonis. Sellised sõidud, mis tegid võistluspäevad 12-tunnisteks, kätkevad endas lisaks plahvatusliku lihasjõu vajadusele palju taktikalisi ja tehnilisi oskusi ning võimsust, tugevust ja osavust. Samuti eeldas tunnipikkune maraton Garda järve tuuleolude head tundmist.

Regatt pidanuks olema esimene iQFOiLi maailmameistrivõistlus uuele Pariis 2024 olümpiapurjelaua distsipliinile, kuid reisipiirangute tõttu osales sellel vähem riike ja kontinente. Vaatamata takistustele oli osavõtt rohkearvuline – 29 riigist pärit ligi 200 purjetaja vahel käis äge konkurents.

TEKST: KÜLLI HAAV