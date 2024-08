Ingrid lõpetas Olümpiamängud 17.kohal, Karl-Martin Rammo läheb tänasele vastu 21. kohal

28.07-01.08 võistles Ingrid Puusta Olümpiamängudel IQFoili lauaklassis 24 maailma parima sõitjaga ja lõpetas võistluse eile 17. kohal. Keerulistes tuuleoludes mõõdunud võistluspäevad panid sportlased tõsiselt proovile. Kokku toimus 14 võistlussõitu, Ingridi parimad kohad olid 9-9-10. Aitäh, Sulle Ingrid! Oli tõeliselt põnev ja emotsionaalne nädal! Eesti purjetajad koondusid ja ühiselt elati Su tegemistele kaasa. IGATAHES väga tubli töö Olümpial!

Ingrid võtab võistluse kokku:

Minu neljandad olümpiamängud on lõppenud ja nautisin täiega nädalat selles uues IQFoili klassis. Muidugi oli raske vaimselt ja füüsiliselt nagu võidusõit ikka on. Kõik meie päevad vee peal olid 32-35+kraadises kuumuses ja ülipikad. Vaatamata väga keerulistele/kergetele oludele nädala jooksul korraldasin mõned suurepärased sõidud esikümnes, 3. päeva järel positsiooniti 13ndale kohale, mille üle olin väga uhke. Nädala jooksul olid meil enamasti slaalomisõidud ja see on minu jaoks alati üsna keeruline olnud. Lõpuks lõpetasin 17. kohal. Olen selle tulemusega endiselt väga rahul, sest seekord oli isegi väga keeruline sellele olümpiale pääseda. Tokyos oli meil 27 sportlast, aga siin on vaid 24 naist. Nii et laevastik oli väga tugev.

Olen üliõnnelik, et sain sellest suurest spordifestivalist 4ndat korda osa saada Suur aitäh läheb minu treenerile/abikaasale, kes on mulle toeks olnud viimased 10 aastat. Me oleme unistuste tiim, armastan sind

Samuti tänan kõiki inimesi, kes jälgisid minu võistlust ja elasid kaasa Aitäh!!!

Suur aitäh, minu toetusmeeskonnale siin mängudel Liisbet Puust ja Lauri Väinsalu

Edu tiimikaaslasele Karl-Martin Rammole järgmisteks päevadeks