Homme selguvad Saaremaal Eesti meistrid ühepaatidel

Saaremaa Merispordi Seltsi regatt on jõudnud viimase võistluspäeva lävele. Täna toimus kolmas võistluspäev neljast, ja homme selguvad Eesti meistrid paadiklassides Optimist, ILCA 4, Zoom 8 ja RS Tera.

Optimist klassi üldarvestuses jätkab pärast tänaseid võistlussõite liidrina Kalevi Jahtklubi purjetaja Helena Lee Kangur. Talle järgneb Saaremaa Sailing Academy sportlane Tobias Kalle, kes hoiab teist kohta, ning kolmandal kohal on sama klubi purjetaja Robert Matt.

Zoom 8 tüdrukute arvestuses ei ole positsioonid eilsega võrreldes muutunud. Esikohal püsib Laura Marii Taggu (PJK), teisel kohal on Trinette Välisson (SMS) ja kolmandal kohal samuti Pärnu Jahtklubi purjetaja Emma Miia Kaar.

Zoom 8 poiste arvestuses on üldarvestuses juhtima asunud Karl Veetõusme Rein Ottosoni Purjespordikoolist. Teisel kohal on Teodor End ja kolmandal kohal Jakob Kalle (SSA).

ILCA 4 naiste arvestuses hoiab esikohta ka kolmanda võistluspäeva järel Elisabeth Hitrov (ROPK). Teisel kohal on Susanna Maria Jõgi (TJK) ja kolmandal kohal Lilian Marie Miller, samuti Tallinna Jahtklubist.

ILCA 4 poiste arvestuses pole William Liivile (ROPK) seni vastast olnud — ta jätkab liidrina ka pärast kolmandat päeva. Teisel kohal püsib muutusteta Alexander Eberle (ROPK), kes jääb Liivile ühe punktiga alla. Kolmandale kohale on tõusnud Hiiumaa Purjetajate Jahtklubi Dago sportlane Rutger Kursson.

ILCA 4 U18 tüdrukute arvestuses jagavad esikolmikut Tallinna Jahtklubi neiud. Tänasega tõusis esikohale Susanna Jõgi, eilne liider Lilian Marie Miller on nüüd üldarvestuse teisel kohal, ning kolmandal kohal on Katariina Haavandi.

RS Tera üldarvestuses on esikolmik muutusteta. Pärtel Orusalu on esimesest päevast alates tugevalt grupi juhtpositsioonil, teisel kohal on Anna Altrov ja kolmandal kohal Georgi Gavrilov.

