Helsinki DownTown Regatilt tõi Optimist klassi võidu Eestisse William Liiv

10.-12. juunil toimus Helsingis Baltimere üks suurimaid iga-aastaseid juunioride purjetamissündmusi – XIV Helsinki DownTown Regatta, kus intensiivsele nädalale erinevate purjetamiskliinikutega järgnes kolmepäevane regatt neljal erineval võistlusalal otse Helsingi kesklinna vahetus läheduses. Regati korraldas klubi Helsingfors Segelsällskap – HSS, mille keskus asub Liuskasaarel. Kokku osales regatil kaheksas erinevas paadiklassis 205 purjetajat kolmest riigist – Soomest Eestist ja Singapurist. 91 osalejaga Optimist Ranking klassis tõi tugevas konkurentsis ülekaaluka võidu Eestisse William Liiv Rein Ottosoni Purjespordikoolist.

Eesti purjetajad on sellest regatist osa võtnud aastaid, kuid nii häid tulemusi kui sel aastal, ei ole Eesti noortel varem õnnestunud saavutada. Kokku oli Soomes võistlemas 15 Eesti purjetajat klassides Optimist Ranking, Zoom 8, ILCA 4 ja 29er. Klubidest olid esindatud Tallinna Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi ja Rein Ottosoni Purjespordikool.

Kõigil kolmel võistluspäeval puhus suhteliselt ühtlane meretuult. See tähendas ka küllaltki keerulist lainet päeva teises pooles. Purjetajad said kogeda nii nõrka ja tugevat tuult, lainetust ja siledat vett. Kui kahel esimesel päeval oli tuult 7-12 sõlme, siis viimasel päeval pidi ennustuste järgi tulema kuni 20 sõlme tuult. Kuid tujukas Põhjamaa ilm kostitas võistlejaid hommikul hoopis ülitiheda uduga. Pühapäevased sõidud peeti siiski veidi tugevamas tuules, kui eelnevad. Hoolimata ühtlasest meretuulest oli siiski poolevalik esimesel vastutuule otsal ülioluline.

Optimist purjetajad on Helsinki DownTown Regatil jagatud kaheks, ning Optimist Ranking võistlusklassi moodustavad Soome tugevamad purjetajad, järgmise taseme klassi nimetatakse Optimist Kadetiks ja selles osales 31 purjetajat.

Optimist Ranking klassi esikolmiku moodustasid purjetajad, kellel on ette näidata näiteks ka tänavuse Optimistide Garda Meetingu (Itaalia) kuldlaevastiku kohad. Hea on teada, et Garda Meetingul osales tänavu aprillis 928 Optimist ja 188 parema hulka kuldlaevastikku pääses neli Eesti ja neli Soome purjetajat.

Kui Gardal näitas paremat tulemust Helmi Vauhkonen (23. koht), siis Helsingi regatil võttis William üheksast sõidust seitse võitu ja Helmi oli ainuke purjetaja, kellele Williamil tuli kaks sõiduvõitu loovutada. Üheksa punktiga saavutas William Liiv ülekaalukalt esikoha ja möödunud aasta Spinnakeri regati võitja Helmi Vauhkonen pidi leppima 17 punkti ja teise kohaga. Helsingis sõitis kolmandale kohale Lily-Sofie Latvala 48 punktiga.

Oma suurepärast tulemust kommenteerides ütles William Liiv, et tema edu seisnes heades startides, heas paadi kiiruses ja konservatiivses sōidustiilis. „Tuuleolud olid samuti mulle sobivad. Sõidud olid pikad ja sageli oli üks raja pool eelistatum. Esimese krüssu poolevalik oli väga oluline. Mul õnnestus peaaegu täiuslikult esimese krüssu taktika ja olin seitse korda esimeses märgis esimene,“ ütles William edukat regatti kokku võttes.

Eestlastest jõudis esikümnesse veel Susanna Maria Jõgi (Tallinna JK), kes lõpetas regati kaheksanda kohaga. Teise kümnesse jõudis veel kolm noort Eesti purjetajat: 13. Alexander Eberle (Kalevi JK), 14. Elle Marie Kangur (Kalevi JK) ja 17. Ann Carolin Vürst (Tallinna JK).

Optimist Ranking – 91 osalejat / 10 Eestist

William Liiv EST300 ROPK – 1-2-1-1-1-1-(92BFD)-1-1 – 9p Helmi Vauhkonen FIN1191 HSK – 2-1-(3)-3-3-3-1-2-2 – 17p Lily-Sofie Latvala FIN1141 HSS – 6-5-2-4-11-5-6-9-(14) – 48p

…

8. Susanna Maria Jõgi EST274 TJK – 12-10-(45)-8-7-7-7-15-6 – 72 p

13. Alexander Eberle EST340 KJK – 22-19-(29)-7-17-21-8-10-5 – 109 p

14. Elle Marie Kangur EST252 KJK – 20-25-5-5-13-4-15-(29)-23 – 110 p

17. Ann Carolin Vürst EST229 TJK – 32-12-21-17-10-33-(92)-22-9 – 156 p

25. Rahe Uudam EST352 KJK – 196 p

30. Helena Lee Kangur EST193 KJK – 238 p

44. Hans-Raul Miil EST245 TJK – 347 p

45. Sten Martin Strand EST313 TJK – 348 p

56. Victoria Sophia Riikoja EST191 TJK – 403 p

Zoom 8 klassis osales kokku 10 võistlejat, kelle hulgas ka kaks Eesti purjetajat. Raul Ottesson Tallinna Jahtklubist, kellel õnnestus võtta ka kaks sõiduvõitu, sai soomlase Nathaniel Shahari järel teise koha ja poodiumi kolmanda astme täitis Mari Ottesson (Tallinna JK).

Zoom 8 – 10 osalejat / 2 Eestist

Nathaniel Shahar FIN508 ESF – (2)-1-1-2-2 – 6p Raul Ottesson EST59 TJK – 4-(6)-3-1-1 ­– 9p Mari Ottesson EST100 TJK – 1-(11SCP)-4-3-4 – 12p

Linnea Lientola FIN458 LPS 14 p Kertu Külaots EST78 TJK – 14 p

ILCA 4 – 11 osalejat / 1 Eestist

Elisabeth Hitrov EST212231 ROPK ­– 32 p

29er 12 võistkonda / 1 Eestist

Maria Aleksandra Vettik, Juta Koov EST2208 TJK – 57 p

Tulemused https://manage2sail.com/en-US/event/63bcbb33-5204-4e61-bc4f-76fc4a943979#!/