Helgi regatt tänavu poole võrra kasvanud osavõtjate arvuga!

28. septembril toimus teistkordselt Tallinnas, Kalevi Jahtklubis eelmisel aastal uue formaadina populaarseks osutunud Helgi regatt. Helgi regatt on purjetamisvõistlus, mis on suunatud eelkõige naistele ning kaasab ka parapurjetajaid. Tänavusel regatil oli roolinaisi võrreldes eelmisega juba topelt, mis on Eesti naispurjetajate 2024 aasta tõeline edulugu! Draakonitel võistles tänavu 11 paatkonda ning Hansa 303 klassis tänu kaasavale purjetamisprojektile Erilised Purjetajad kaks erivajaduse- või väljakutsega inimest.

Tänavune ettevõtmine tekitas palju elevust nii seetõttu, et naistele lubati regatiks jahtide kullavaramut – draakonklassi purjekaid, kui ka seepärast, et regatt oli taaskord ajastatud riskantselt septembrikuu lõppu ettearvamatute ilmastikutingimuste valitsusse. Eelarvamuslikult hakati juba paar nädalat enne regatti hinge kinni hoides jälgima ilmaprognoose, mis veel kolm päeva enne regatti lubasid võistluspäeval liigse tuule tõttu sõidud ära jätta. Nii paluti võistlejatel vaim valmis panna, et võistluspäev võib karmi tuuleprognoosi tõttu muutuda või sootuks ära jääda. Siiski, tsüklonist hoolimata, käisid naised viimse päevani hoolega trenni tegemas ning draakonimaestrotelt tarkusi kogumas! Kaks päeva enne plaanitud regatti võis juba suurema kindlustundega loota, et suurem torm käib üle reede öösel vastu laupäeva ning võistluspäevaks jääb alles vaid vihm ning vaikne ja keerutav tuul.

Et üks draakon paneb proovile ka kogenud purjetaja oma kolmekordse keerukuse juures võrreldes mõne muu jahiga, tuli turvalisuse ja taktikalisuse tagamiseks merele iga jahiga kaasa selle eest vastutav härrasmees, ühel jahil kusjuures ka naine! Koos Eesti Draakonklassi Liiduga moodustati ühised suhtluskanalid ning algasid naiste õpingud draakoni taltsaks tegemisest. Nii nagu eelmiselgi aastal kui Helgi regatt toimus J70 paadiklassil, kaasati ka tänavu draakonitele varem purjetamisega mitte kokku puutunud naised. Korraldajad Anna-Liisa Talts ja Johanna-Maria Värgården märgivad põhjuseks purjespordi populariseerimise. Noored naised arvavad, et purjetamise kogukond Eestis on pigem väikene ning üsna kinnine, mis teeb purjespordile veel võõrastel sellega alustamise väga keeruliseks. Nii teatavad nad naerulsui, et omateada sai purjetajaskond Helgi regatilt juurde vähemalt 3 uueks hooajaks entusiasmi täis purjetajat tüdrukute näol, kes varem purjekale oma jalga astunud ei olnud, kuid pärast regatti juba mööda tuba järgmiseks aastaks nais- või meeskonda otsisid. Lisaks said nii mõnedki juhuslikult tiimi sattunud endale regatilt uued tuttavad või lausa sõbrannad. Tundus, et draakoniesindajetelgi polnud kauni seltskonna vastu midagi peale rõõmu.



Laupäeval alustati sõite lauspaduvihmas, mis järk-järgult päeva peale taandus. Esimese sõidu stardiks olid kõik purjetajad märjad nagu kassipojad, kuid ega see kedagi ei heidutanud – purjetada ju sai! Stardilaeva pealt puhuti muudkui vilinaga pasunat ja aplodeeriti finišeerunutele. Huvitav helisignaal tõi kindlasti nii mõnelegi viludas ilmas naeratuse. Kogenud purjetaja ju teab, et helisignaal on teisejärguline. Vaatamate vihmale ja tuule pööramistele õnnestus helgilistel maha pidada 7 lihtsamat sorti üles-alla võidusõitu, kus fliit oli väga tasavägine ning tulemused mängiti iga järgneva sõiduga täielikult ringi. Oli üks lõbus ja põnev võidusõit! Merelt tulles ootas purjetajaid kaldal soe pasta Reval Cafèlt ning külmad õlled sauna kõrvale Purtse pruulikojast!

Üldarvestuses võidutses tänavu tiim Nola, roolis Kelly Veske ning naiskonnas Eleny Kasemets ja Tiina-Liina Uudam. Teisele kohale tuli tiim Avantüür Annika Tallinna juhtimisel Anu Varviku ja Lilian Pajusiga. Kolmandale kohale maabus eelmise aasta võitja VMG roolis Maria Veesaar naiskonnaga Brigitta Sepp ja Margit Võlma. Eraldi autasustati ka naiskondi uue tulijaga, kus poodiumile pääsesid teiskordselt tiim Avantüür esimesel kohal, VMG teisel ning naiskond Penskarid kolmandal kohal. Kusjuures viimase nimevalik tekitas noorte neidude vanusega kerge vastuolu, tänavused noored ja võidukad penskarid kolmandal kohal olid Mia Marin Lilienthal, Britta Maipuu ja Kristel Kütt.

Parapurjetamises Hansa303 paadiklassis võitis esimese koha Monika Kisand ning teisele kohale tuli Liina-Maria Lõhmus. Täname siinkohal ka Erilised Purjetajad ellutoojat Külli Haava, võistluse korraldajat Juuso Roihut ning parapurjetajatele abikäe ulatanud Annika Meri ning Hannes Siivelti.

Õhtul peeti rasket sügisilma trotsinutele maha vääriline Helgi Gala Kalevi Jahtklubi uues hoones, mis galanimelise ürituse igati välja veab. Oodatud olid nii Helgilised, nende kaaslased kui ka laiem purjetajaskond. Mängis muusika, peeti auhinnagala, organiseeriti teadmisi teritav viktoriin ning hiljem keerutati ka jalga. Koos tähistati ühtlasi edukat võistluspäeva kui ka vaikimisi ligihiilivat hooaja lõppu. Igale draakonklassi jahiomanikule oli korraldajate poolt humoorikas kingitus draakonvorsti näol (Aitäh Vorstiabi!) ning kaasa anti ka kvaliteetset KOHE iselahustuvat kohvi, mis igal purjetajal merel marjaks ära kulub. Tänukotist võis veel leida vinnutatud kala Avikala toodete hulgast, mis tegi tänukottidest tõelise purjetaja survival kit i. Helgi püsib jalul vaid tänu toetajatele ning abilistele! Väärtuslik ja eestimaine tooraine oli sellegi aasta Helgi Gala keskmes.

Uksel tervitas külalisi Sepu ja Hanna Veiniateljee klaasi kihisevaga ning suurema nälja kustutasid rikkalikud vaagnad katnud Avikala, Vorstiabi, Aarde Pagar ning OLIVA Estonia. Uhke auhinnalaua katsid tänavu Nautical Partners kinkekaartide, soojade sokkide ja mütsidega, Prike rummipudelitega, Avikala kvaliteetsete kalatoodetega, Vorstiabi keele alla viivate lihatoodetega, Kalevi Jahtklubi Resto ja Uma restoran õhtusöögi kinkekaartidega ning Kohe Coffee kõrgekvaliteedilise iselahustuva kohviga. Kusjuures juba teist aastat järjest toetavad helgilisi Nautical Partners purjetamisriietega, Telliskivis võileivabaari pidav Aarde pagar nende ikoonilise Aarde Musta leivaga ning kvaliteetoliivõli importija OLIVA Estonia naistele ilutähtsate omega-rasvhapetega! Purjetajad tänavad kõiki toetajaid auhindade ja maitseelamuste eest ning korraldajad soovitavad pakkujate toodangut kõikidel kindla peale järele proovida! Helgi regatt ei ole oma olemuselt keskpärane üritus ning seda kinnitavad ka nende sponsorid – tasub proovida!

Ürituse korraldajad Anna-Liisa ja Johanna-Maria hakkasid möödunud aastal Hamburgis ise regatist osa võttes Helgast eestindatud versiooni (Helgi) korraldama. ‘’On kift näha naisi absoluutselt igas vanuses päeval koos purjetamas ja õhtul segamatult tantsimas. Ainult naised ja kõik purjetajad – see on umbes nagu kohtaksid oma õdesid, kelle olemasolust sa varem ei teadnud, aga on selgesti tuntav, et kõigis teis voolab sama veri ja pead sasib sama tuul.’’ kommenteerivad neiud.

Pealehakkamisest neidudel puudust ei tule. Helgi regatt on vaid üks nende hobiprojektidest. Oma igapäevatööl hoolitsevad neiud selle eest, et metsaomanikud metsa istutamise ja hooldamise eest süsinikukrediitide näol väärilist tulu teeniksid. Johanna peab vabal ajal ilmastikukindlate kapuutside brändi Yommayo ning Anna-Liisa valmistub kõikide tegemiste kiuste soolopurjetamise klassis Mini 6.50 osalemiseks esimese eestlasena üle Atlandi võistlusel Mini Transat! Mini Transat toimub 2025 aasta septembris ning sellest osa võtmiseks on vajalik täita kindlad kriteeriumid. Hetkel on Anna-Liisa kogunud piisavalt miile, et osaleda kvalifikatsiooni protsessis, kuid üle-Atlandi võistlusele Mini Transat pääsevad vaid 70 kõige rohkemate miilidega purjetajat. Tema sooloprojektiga saab lähemalt tutvuda ja toetada siin: [https://www.al-sailing.eu/].

Helgi regatt ei jõua ära tänada Eesti Draakonklassi purjetajate Liitu ning Mihkel Koske, kelle ideest ning eestvedamisest naised üldse sel aastal regati korraldamiseks jahid purjetamiseks kokku said! Võistlus toimus koostöös Eesti Draakon klassi purjetajate Liidu, Erilised Purjetajad MTÜ ning Kalevi Jahtklubiga.

Regativideo panid kokku Andri ja Erich-Mark Tšupin ning German Ovsijenko, seda saab vaadata Youtube-st ‘’Helgi x Draakon regatt 2024’’ otsides.

Tulemustega võib tutvuda Manage2Saili keskonnas.