Harku regatt avas surfisuve

Surfi võistlushooaja esimene regatt peeti Harku järvel. Tuule tugevus ja suund oli harjumatult muutlik. Kogu nädalavahetuse võtmesõnaks oligi tuule lugemise oskus.

Laupäev algas pisut jahedalt, kuid pühapäevane päike kinnitas peatset suve saabumist. Regatil osales üllatavalt palju surfareid. Raceboard klassis oli kokku 23 võistlejat. Oli näha, et paljude mõtted ja tegevused on sihitud suvisele noorte Techno klassi EM-ile. Täiesti uus arengusuund surfis on innovatiivne foil-purjelaud, mis hakkab ka Eestis vaikselt jalgu alla saama. Sel regatil olid stardis esimesed 6 foil-lauda.

Raceboard klassi üldvõidu noppis vanemate konkurentide ees Noblessneri Purjetamiskooli (NYCS) purjelauasõitjate hetke esinumber Kaur Säärits. Teise koha saavutas Raivo Saarm (Jahe) ja kolmandaks tuli Andrus Jõgi (Puri).



Kaur Säärits. Foto autor Karli Saul.

Noorte U19 vanusegrupi võitis Kaur Säärits (NYCS). Teise koha võitis juunior Karl Sören Tamm (NYCS) ja kolmanda koha võitis 18 noorsurfari seas Jakob Tuubel (NYCS).



Lisett Aasmets. Foto autor Karli Saul.

U19 tüdrukute arvestuse võitis Lisett Aasmets (TPLK). Teiseks tuli Emma Viktoria Millend (TPLK) ja kolmandaks Marta Arete Sokk (NYCS). Tüdrukute konkurentsis osales 12 võistlejat.



Karl Sören Tamm. Foto autor Karli Saul.

Juuniorita U15 arvestuse võitja on Karl Sören Tamm (NYCS). Teise koha võitis Berta Kivistik (TPLK) ja kolmandaks tuli Liisa Marii Kalk (TPLK).



Berta Kivistik. Foto autor Karli Saul.

U13 arvestuse võitis Berta Kivistik (TPLK). Teiseks tuli Liisa Marii Kalk (Pirita surfiklubi) ja kolmandaks Natali Šank (TPLK).



Lukas Tuubel. Foto autor Karli Saul.

Kõige nooremate laste arvestuse parim oli Lukas Tuubel (NYCS) ning mitte vähem tubli oli Johanna Lukk (NYCS). Laste oskused kasvasid iga sõiduga. Viimastes sõitudes läbisid kõige nooremad juba suuremate võistlejate raja.



Joonas Mik. Foto autor Karli Saul.

Foil klassi parim oli Joonas Mik (TPLK). Teise ja kolmanda koha vahel oli päris tihe rebimine, kust võitjana väljus Kristofer Rajasalu (TPLK). Kolmandaks jäi seekord Martin Berkmann (BTE).

Sellega on purjelaudurite kevadine sessioon kokku võetud. Nüüd suve saabudes kolitakse baasid mere äärde ja järgmine regatt peetakse juba järgmisel nädalavahetusel Noblessneri sadamas.



Surf on lahe! Foto autor Karli Saul.

Harku regati tulemused

Raceboard klass: https://bit.ly/3h6Urz4

Foil klass: https://bit.ly/3uy0ZdZ

Pildigalerii (autor Karli Saul): https://slaalom.ee/2021/05/09/ fotod-harku-jarve-regatt-2021- karli-saul/

Video (autor Karli Saul): https://youtu.be/1goBJ_X6q6A