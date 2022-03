Haapsalu Eeslahel toimuvad jääpurjetamise maailma ja Euroopa juunioride meistrivõistlused.

Kaks päeva kestnud maailma meistrivõistlused lõppesid eile, Euroopa võistlused veel kestavad.

Juunioride maailmameistritiitel viidi Rootsi ja Eestisse. DN klassis võitis rootslane Oskar Svensson (S714), kes läbis enesekindlalt kõik seitse sõitu. Teise koha pälvis mitmekordne juunioride meister Rasmus Maalinn (C20) ja kolmanda koha pälvis rootslane Gustav Linden (S887).

Ice-Optimistis saavutas esikoha Aron Poolma (C3). Teisele kohale tuli Anni Kubjas (C28) ja kolmanda koha sai Leene Väliste (C191).

Võistlused jätkusid täna Euroopa meistrivõistlustega. DN klassis oli rajal 22 võistlejat ja IceOptimistiga 9 võistlejat. Võistlejaid oli neljast riigist – Eestist, Rootsist, Leedust ja Poolast.

Korraldajate sõnul on Haapsalu ainus paik, kus Eestis võistlusi praegu korraldada saab – umbes nelja kilomeetri kaugusel maast on jää paksus 25 sentimeetrit. Võistlusi on tehtud ka Pärnus ja Saaremaal, kuid seal ei ole praegu häid jääolusid.

Loo ja piltide autor: Malle-Liisa Raigla

Artikkel avaldatud ajalehes Lääne Elu: ,,Galerii: Haapsalus selgub jääpurjetamise Euroopa meister“

Galerii

Euroopa meistrivõistlused

Tulemused – DN

Tulemused – Ice-Optimist