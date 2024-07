Haapsalus finišeeris A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt

13. juulil 2024.a Tallinnas Kalevi Jahtklubis avatud A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt sai laupäeval piduliku finiši Haapsalus Veskiviigi sadamas. Pikkade traditsioonidega Eesti suurim ja vanim purjeregatt oli taas suurepärane purjetajate „laulupidu“ purjede all, peatustega külalislahketes Eesti sadamates. 13.-20. juulini marsruudil Tallinn-Kärdla-Haapsalu purjetatud regatil osales 101 jahti koos ca 650 purjetajaga Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.Nädala jooksul purjetatud kuue etapi järel selgusid tänavuse regati võitjad ja Eesti meistrid ORC III ja IV gruppides. 2024. aasta Muhu Väina regati võitjad gruppide kaupa on NOLA, AMSERV TOYOTA ST, BELLATRIX, LAGLE III ja JONNA. Parimad Cruisers kategooria jahid olid KIND OF MAGIC Soomest ja MIA ning parim puu-Folkboot on Tiina.

Santa Maria Haapsalu ring otsustas poodiumikohtade saatuse

Kui ORC III ja IV gruppides olid võitjad selged juba enne viimase etapi toimumist, siis ülejäänud poodiumikohtade peale nii nendes kui ka teistes gruppides said otsustavaks Haapsalu ringi tulemused. Rukkirahu läänetoodri juures alanud ja lõppenud võistlusrada oli erinevate gruppide jaoks 14-23 miili pikkune, läbides Harjamaa madala, Harilaiu ja Soolarahu poisid, mida läbitt kolmest ja poolest tunnist kuni viie tunnini. Päikeseline päev ja keskmise tuulega purjetatud regati viimane etapp oli kirsiks tordile kogu nädalale, mida jäävad meenutama pigem tugevamad, kuid valdavalt soodsalt tagant ja küljelt puhunud tuuled.

ORC I grupis võit laevastiku pesamuna Nolale

Eesti laevastikus uus jaht (MAT 1220) NOLA Margus Uudami juhtimisel, võitis tänavuse Muhu Väina regati kahepunktilise eduga Harles Liiv’i SHADOW (J-112E) ees. Keskmisest tugevamates ja suures osas tagant- ja tihttuules regati distantsid soosisid NOLA käiku ja andsid neile ihaldatud võidu!

“Tal on väga tugev karakter, eriti meeldivad külg- ja taganttuul. Vastutuules on tema taltsutamine tõsisem töö,” ütles Nola kapten Margus Uudam. “Siin regatil olid mitmed etapid meile suur kingitus, mis puudutas rajaprofiili ja tuule tugevust, kus selle paadi tugevused tulid erakordselt hästi välja.”

Juuli alguses sõitis NOLA Rootsi suurimal avamereregatil Gotland Runt välja teise koha ORC arvestuses ja kümnenda koha üldarvestuses. Uue paadi meeskonda kaasati lisaks kuuele amatöörpurjetajale neli elukutselist – Hugo Rocha, Piotr Przybylski, Joan Navarro ja Lars Koridon, kes koondavad kogemusi Ocean Race’ilt, America’s Cup’ilt, olümpiaregattidelt, ning on võitnud ORC B klassi tiitli viimaselt kolmelt ORC MMilt jahil Essentia 44 / Wind Whisper 44 (2021-2023). Lisaks proffidele purjetasid tiimis Eleny Kasemets, Tiina-Liina Uudam, Mihkel Vainu, Taavet Hinrikus ja Juuso Roihu.

“Kuna meil on uus paat, mis on paberite järgi väga võimekas, siis selleks et sellest maksimum kätte saada, leidsime, et meil on vaja lisaks amatööridele kaasata tiimi tugeva kogemusega inimesi. Koos Joan Navarroga, kes aitas meil ka paati ehitada, me selle tiimi kokku panime,” lisas reeder Taavet Hinrikus meeskonda tutvustades.

INTERVJUU Margus Uudami ja Taavet Hinrikusega https://fb.watch/tsWEOQHAR7/

Poodiumikohtade peale käis väga tihe rebimine, kus etapivõite jagus NOLAle, OLYMPIC’ule (X-41 mod) Tiit Vihuliga roolis ja FORTE’le (X-41) Jaak Jõgi juhtimisel. Samas, kõige rohkem teisi kohti välja sõitnud Harles Liiv’i SHADOW (J-112E) meeskond, kes sai teise koha ka viimasel etapil, lükkas Haapsalus viienda aja saanud OLYMPICu pronksile, napsates ise hõbeda. Tiitlikaitsjana startinud FORTE lõpetas regati neljandal kohal ning üks punkt lahutamas jahte teisest neljanda kohani.

Suurepärase tulemuse tegi Ain-Eke Jalasto meeskond jahil FANATIC 2 (Italia 11.98), saades kõikidest sõitudest tulemuse esikuuikus ja Kärdla ringil jõuti ka esikolmikusse. Sellesse tiimi oli tänavuseks regatiks kaasatud varem võiduka jahi Matilda 4 kapten Juss Ojala ning tubli match race ja svertpaadi purjetaja Rufus Rytövaara.

Cruisers divisjoni võidu, üldarvestuse kaheksanda koha, pälvis juba kuuendat aastat regatil osalenud Soome jaht KIND OF MAGIC (IMX-38), mille kapteniks Ilmari Absetz.

Kolm etapivõitu tagasid Amserv Toyota Sailing Team’ile ka regativõidu

ORC II grupis olid tiitlipretendendid möödunud aasta hõbe AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7) Margus Žuravljovi juhtimisel ning Aivar Tuulbergi meeskond jahil KATARIINA II (Arcona 340), kelle Muhu Väina regati võit jääb juba mitmete aastate taha. Mõlemad jahid olid poodiumil ka tänavustel Eesti-Soome meistrivõistlustel ja mulluse võitja SUGAR’i (Italia 9.98) puudumisel kujuneski regatt peamiselt nende kahe jahi duelliks võidule.

“Meil õnnestus kõik päris hästi,” ütles kapten Margus Žuravljov. “Ega neil kahel jahil – meil ja Katariina’l – väga suurt vahet ei ole tänastes (laupäev toim.) tingimustes. Väga tihe oli algusest peale kuni lõpuni välja. Sisuliselt sõitsime kogu aeg koos ja võib-olla natuke õnnestusid asjad meil täna paremini. Oleme selle üle väga rõõmsad!”

Viimasele päevale mingi vastu teiselt kohalt, KATARIINA II’ga võrdse arvu kuue punktiga. Võitma pidi see, kes on viimasel etapil parem. Mõlemal meeskonnal oli selleks hetkeks kaks esikohta, kaks teist kohta ja mahaviskesõidud. AMSERV TOYOTA ST napsas sõiduvõidu ja ka regativõidu, ühepunktilise eduga KATARIINA II ees.

Võidukas tiimis purjetasid lisaks kapten Margus Zuravljovile Marti Kütt, Anna Maria Sepp, Lauri Luks, Rene Maajärv, Eva Jakunin, Martti Kinkar, Margus Nõmmik ja Annika Tuisk.

INTERVJUU Margus Zuravljoviga https://fb.watch/tsWGDUyXhr/

Duell käis ka pronksi peale, kus Tauno Tõnuse meeskonnal jahil MY-CAR (X-35) oli võimalus tõusta kolmandaks. Neile oli oluline viimasest etapist saadud punktide vahe kolmandal positsioonil oleva jahiga JAZZ (First 35), mille roolis Tarmo End. JAZZ sattus esimeses vastutuulemärgis kokkupõrkesse jahiga SILVA (First 36.7), kuid jätkas purjetamist veel mõnda aega, kus heitluses kolmandale kohale pidas JAZZiga korralikku matchi MY-CAR. Mõne aja pärast JAZZ aga katkestas, saadud vigastuse tõttu kokkupõrkest SILVAga ning sai sõidu tulemuseks heastusena kõikide eelnevate sõitude keskmise ja ühtlasi ka pronksmedalid MY-CARi ees.

Cruisers divisjoni tiitlit kaitses edukalt jahi MIA (Grand Surprise) meeskond, millel kapteniks Jaan Tiidemann, saades üldkokkuvõttes seitsmenda koha, regati tipphetkeks meeskonnale Kärdla-Haapsalu etapilt saadud sõiduvõit.

Neli etapivõitu tagasid Bellatrixile ülekaaluka regativõidu

Rauno Pielbergi meeskonnale jahil BELLATRIX (X-99) oli regati viimane etapp Haapsalu ringil auringiks, sest regativõidu ja ORC III grupi Eesti Meistri tiitli oli meeskond taganud endale juba enne viimast võistluspäeva. Haapsalu ringilt saadud neljas etapivõit lisas vaid sära nii A. Le Coq 67. Muhu Väina regati kui Eesti Meistrivõistluste kuldmedalitele.

“Tuuled olid meie poolt ja hoidsid meid kuni regati lõpuni välja,” ütles Rauno Pielberg rõõmsalt. “Ka paadi ümberehituseks tehtud investeeringud on ennast ära tasunud ja selle tasuks esimene kullavärvi medal ning ka Eesti meistri tiitel Muhu Väina regatilt. Eriti tore on siin see sõbralik õhkkond, kus aidatakse ka konkurente ja osatakse rõõmu tunda vastaste edu üle!”

BELLATRIXi meeskonnas purjetasid Villem Reitalu, Kaspar Kibuspuu, Taivo Korol, Andreas Kink ja Jonas Kiiver.

BELLATRIXile kuulub ka eriauhind, mille pani välja ümberpallipaat Serenada regati pikima etapi võitjatele ORC III grupis – kahele inimesele seitse päeva tasuta enda valitud etapil koos Anne-Mari Luige ja Karl Saluveeriga, kes hetkel purjetavad Vanuatult Indoneesia suunas. https://serenada.ee/

INTERVJUU Rauno Pielbergiga https://fb.watch/tsX2qxxbtX/

Teisel kohal purjetas üsna kindlalt regati algusest peale 2022. ja 2023. a võitja, Priit Jürioja jahiga BRIGITTA (Cross 31) ja tasuks hõbemedalid. Kolmanda koha saatus selgus aga viimasel etapil, kus seni kolmandat kohta hoidnud jahi FARO (Ridas 31) meeskond Jan Matveusi juhtimisel sai kirja kuuenda aja ning viimasel etapil kolmanda koha saanud Alari Lagle tiim jahil PILOILLERI III (FF 31 IMS) hüppas selle tulemusega FARO ette pronksile.

LAGLE III kaitses tiitlit ja kindlustas selle juba päev enne viimast etappi

ORC IV grupis tagas reedene etapivõit juba enne viimast võistluspäeva regati võidu ja ORC IV grupi Eesti meistri tiitli jahi LAGLE III (Finn Express 83) meeskonnale, millel kapten Ülari Velviste. Kaks esikohta, kaks teist kohta ja mahaviskeks samuti teine koht oli võidumeeskonna saagiks.

“Väga mõnus tunne on,” lausus LAGLE III meeskonnaliige Risten Renitam Haapsalu sadamas. “Ja eriti tore on veel see, et kui mõnel viimasel aastal on meil olnud Eesti Meistrivõistlused eraldi, siis sel aastal on kaks ühe hoobiga! Ja kuna eelmisel aastal said need mõlemad kaks võistlust eraldi võiderud, siis nüüd on tunne kuidagi eriti mõnus!” Kapten Ülari Velviste lisas: “Tore on ka see, et ei kaotanud kahte tiitlit ühekorraga!” Viimast etappi oli tiimil selle võrra lihtsam ja stressivabam sõita. “Regativõit ei tähenda muidugi seda, et see oleks tulnud niiöelda kalendriga, üldvõidu taganud reedese etapi võitsime kolmekümne üheksa sekundiga konkurentide ees. Ja esikolmik on olnud kogu regati jooksul nii tihedalt koos, et kõike oleks võinud juhtuda,” tunnustas Risten Reintam konkurente.

Lisaks Ülari Velvistele ja Risten Reintamile purjetasid meeskonnas Erich-Otto Eller, Mihkel Rehepapp ja Kaspar Saar.

INTERVJUU Ülari Velviste ja Risten Reintamiga https://fb.watch/tsW_Q8ps3x/

Regati viimase etapi võidu võttis Imre Marmori meeskond jahil VESILEENU (Polaris) ja kolmanda koha Oleg Egipte isade-poegade meeskonda jahil ASTRID (Fenix). Samasugune oli ka regati lõppjärjestus – A. Le Coq 67. Muhu Väina regati ja ORC IV grupi Eesti Meistrivõistluste hõbemedalid VESILEENU meeskonnale ja pronksmedalid ASTRIDi meeskonnale, kus purjetas noorima osavõtjana kapten Oleg Egipte 7-aastane poeg Erik, kes on tõenäoliselt ka noorim regati ja Eesti Meistrivõistluste medali võitnud purjetaja.

INTERVJUU Erik Egipte ja Roland Mitsulisega https://fb.watch/tsX4xdsj5q/

Läbi regati võite noppinud folkboot Jonna sai ülekaaluka võidu

Tänavuse regati suurim vastasseis kuueteistkümne folkboodi seas kujunes Mikk Kööseli JONNA ja Olev Oolupi BACCHUSi vahel. Kui esimese etapi Tallinnas võitis BACCHUS, siis kõik ülejäänud neli etapivõitu kogunesid JONNA skoori. Nelja punktiga Mikk Kööseli meeskonnale, kus lisaks Mikule purjetasid Kristjan Köösel ja Tarvo Kubja, regativõit ja kuldmedalid. BACCHUSi skoori jäid siis lisaks ühele esikohale, neli teist kohta ja regati hõbemedalid. 2022. ja 2023. a Muhu Väina regati tiitlivõitja, Tiit Riisalo jahil W-LIND Vaiko Vooremaaga roolis said kaela pronksmedalid ja loovutasid tänavuse tiitli Folkboot klassi eestvedajale Mikk Kööselile. Parima puufolkboodi tiitli pälvis tänavu taas Meelis Lindemanni meeskond folkboodil Tiina, olles üldarvestuses üheteistkümnes.

Pidulik finaal purjetajate laulupeole Veskiviigi sadamas

Haapsalu Veskiviigi sadama lipuväljak oli purjetajatest ja kaasaelajatest pungil, kui pärjatud said nii viimase etapi parimad kui ka tänavuse A. Le Coq 67. Muhu Väina regati ning ORC III ja IV grupi Eesti meistrivõistluste võitjad.

Tubli matkapurjetaja tunnustuse sai Eesti purjetajate suur sõber Kalevi Westersund Soomest jahiga NITOUCHE II, kes meenutas oma esimest Muhu Väina regatti aastal 1991, jagades oma toonaseid mälestusi ja elamusi. Tänavusel regatil osales kaheksa jahti matkapurjetajate grupis, kellest viis tiimi Soomest. Nende jaoks oli võistluslike etappide päevadel igas regatisadamas korraldatud huvitav ja meeldejääv kaldaprogramm ning mitmete jahtide pardal olnud esmakordselt purjetanud osalised said kindlasti meremaitse suhu ja regatielamused kogu eluks. https://www.muhuvain.ee/regatt-2024/matkagrupp

Kaalukad regatimedalid ja ainulaadsed ning personaalsed klaasikunstnik Agnes Torm’i valmistatud klaastrofeed jäävad purjetajatele meenutama sportlikke tulemusi tänavuselt A. Le Coq 67. Muhu Väina regatilt.

Regati korraldustiim on tänulik ja teeb suure kummarduse kõikidele osalenud purjetajatele Eestist, Latist Leedust ja Soomest, A. Le Coqile ja kõikidele teistele toetajatele-sponsoritele ning regatti korraldada aidanud sadamatele ja jahtklubidele!

Koondtulemused pärast 6 etappi, 1 mahavise

ORC I – 16 jahti

NOLA (MAT 1220) – Margus Uudam (7,2,2,1,1,4) 10 SHADOW (J112E) – Harles Liiv (3,5,3,2,2,2) 12 OLYMPIC (X-41 mod) – Tiit Vihul (2,1,1,4,7,5) 13

Cruisers Divisjoni parim: KIND OF MAGIC (IMX-338) – Ilmari Absetz (10,9,8,5,5,7) 34

ORC II – 23 jahti

AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7 mod) – Margus Žuravljov (2,1,1,2,5,1) 7 KATARIINA II (Arcona 340) – Aivar Tuulberg (1,3,2,1,2,2) 8 JAZZ (First 35) – Tarmo End (3,8,3,4,3,4.2) 17,2

Cruisers Divisjoni parim: MIA (Grand Surprise) – Jaan Tiidemann (12,10,9,7,1,6) 33

ORC III – Eesti Meistrivõistlused – 20 jahti

BELLATRIX (X-99) – Rauno Pielberg (4,1,1,1,1) 4 BRIGITTA (Cross 31) – Priit Jürioja (5,5,2,2,5) 14 PILOILLERI III (FF 31 IMS) – Alari Lagle (1,9,4,7,3)15

ORC IV – Eesti Meistrivõistlused – 18 jahti

LAGLE III (Finn Express 83) – Ülari Velviste (2,2,1,1,2) 6 VESILEENU (Polaris) – Imre Marmor (1,4,2,3,1) 7 ASTRID (Fenix) – Oleg Egipte (4,1,3,2,3) 9

FOLKBOOT – 16 jahti

JONNA – Mikk Köösel (3,1,1,1,1) 4 BACCHUS – Olev Oolup (1,2,3,2,2) 7 W-LIND – Tiit Riisalo (2,4,2,12,3) 11

Parim puu-folkboot – TIINA – Meelis Lindemann

