Haapsalu jahtklubi alustab sellest aastast taas noorte purjetamistreeningutega

„Purjetajate suvi on tihe. Veele minnakse aprilli lõpus või mai algul ja hooaeg lõpeb Eestis oktoobris. Treeningud on tavaliselt esmaspäevast neljapäevani kord päevas umbes 2,5 tundi, mil enamasti minnakse merele. Kooli ajal on veetreeninguid veidi vähem. Kui Eestis hooaeg lõpeb, on võimalus käia võistlustel ja laagrites Hispaanias, Sloveenias, Itaalias, Kreekas. Suvel on võistluseid peaaegu igal nädalavahetusel ning 2-3 päevased võistlused tähendavad lastele ca 6-8 tundi päevas merel olemist. Lisaks korraldame lastele nn. kliinikuid, kus treeninguid viib läbi mõni professionaalne purjetaja. Tavaliselt on need 2-3 päevased, treeningute pikkus on iga päev orienteeruvalt 6 tundi merel ja lisaks 2 teooriatundi. Talvel toimuvad ujumistunnid ja käiakse ühiselt jooksmas. Kui tekivad jääolud, siis purjetavad lapsed jääpurjekatega. Eesti jääpurjetamine on kusjuures saanud alguse just Haapsalust,“ tutvustab jahtklubi kommodoor.

Haapsalu jahtklubi laste purjespordikoolile annavad hoogu mitmed kohalikud edukad ettevõtted