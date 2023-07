Go Travel asub neljakordse Eesti meistri purjetaja Romi Safini toetajaks

Reisibüroo Go Travel toetab neljakordse Eesti meistri Romi Safini osalemist rahvusvahelistel purjetamisvõistlustel 10 000 euroga, olles noorsportlase 2023. võistlushooaja peasponsor.

„See on suur armastus ja kirg, mis on andekal noorel sportlasel Romi Safinil mere vastu. Go Traveli toetusega saab Romi teha ettevalmistusi ning osaleda rohkematel rahvusvahelistel purjetamisvõistlustel, mis on tema arengu ja sportlaskarjääri jaoks väga oluline,“ sõnas Go Groupi üks omanikke ja samuti kirglik purjetaja Tiit Pruuli toetuslepingu allkirjastamisel.

18-aastane Romi Safin on tulnud neljal korral Eesti meistriks – aastal 2019 nii Zoom8 kui RS Feva paadiklassis, 2020 klassis Lazer 4.7., 2021 naiste arvestuses klassis Laser Radial. 2022. aastal saavutas ta naiste arvestuses Eesti meistrivõistlustel ILCA 6 hõbemedali. Ta on näidanud märkimisväärseid tulemusi mitmetel rahvusvahelistel võistlustel, saavutades 2002. aastal ILCA 4 ja ILCA 6 üld ja naiste arvestuses Eesti edetabeli 1. koha.

„Mulle tohutult meeldib see, mida ma teen – meri, tuul, puri. Tipptasemel võistlusspordiga kaasnevad aga suured kulud, nagu näiteks varustusele, transpordile, stardimaksudele, kaatritoele, treeninglaagritele. Mul on väga hea meel, et Go Travel mulle tuule purjedesse puhub, et saaksin oma unistusi ellu viia,“ ütles Romi Safin.

Värskelt allkirjastatud toetusleping on sõlmitud selle aasta lõpuni summas 10 000 eurot. Koostöö eesmärk on toetada Romi Safinit Eesti esindamisel rahvusvahelistel võistlustel. Järgmised noorte meistrivõistlused toimuvad Romi Safinil juba selle aasta juulis Poolas, võistluskalendris on juba ka Brasiilia, Hollandi ja Maroko võistlused.

Fotol neljakordne Eesti meister Romi Safin. Allikas: erakogu