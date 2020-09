Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja raames võisteldakse nädalavahetusel Haven Kakumäel

Reedest pühapäevani toimub Haven Kakumäe jahisadamas Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Tallinna Nädala regatt, mis on tänavuse sarja viimaseks etapiks klassidele Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, Formula ja Foil.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Laser Radial klassis juhib sarja viimase etapi eel lätlanna Agija Elerte, eestlastest aga Sten-Markus Andresson. Laser Standard klassis on liidriks Karl-Martin Rammo. RS Feva klassis on esikohal Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, 29er’il aga Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova. 49er ja 49erFX klassis on juhtpositsioonil Juuso ja Henri Roihu. F18 ja Nacra 15 klassis on seni kokkuvõttes kõige paremini sõitnud Peter Šaraškin ja Vahur Teder, 470 klassis aga Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann. Purjelauadadest on Techno 293 Minim U13 klassis liidriks Bertha Kivistik, Techno 293 Junior U15 klassis lätlane Miks Bušmanis ja eestlastest Saskia Põldmaa, Techno 293 Plus klassis Evert Härm, Formula klassis Renar Roolaht ning Foil klassis lätlane Janis Preiss ja eestlastest John Kaju.

Võistluse avavad reedel kell 13:00 Haven Kakumäe jahisadamas pidulikult Haven Kakumäe tegevjuht Neeme Kaarma, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Aivo Normak ja Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas.

Esimese võistlussõidu hoiatussignaal antakse reedel kell 15. Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Koroonaviirusest tulenevalt tuleb kaldal järgida hajutatuse nõuet ning ka merel on soovituslik vältida lähikontakte. Võistlusele registreerimine käib täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult puri.ee kalendris regati infolehel. Võistluse avamine ja autasustamine toimuvad sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad sündmust hajutatult. Autasustamisel selgub kõigi võistlejate seast ka sarja toetaja Garmini poolt välja pandud loosiauhinna saaja.

Tallinna Nädala regati läbiviimist toetavad Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Haven Kakumäe, Liviko, Strand ja Jakari Marine/Garmin.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

