Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kahepaatide etapp möödus Hiiumaal eriilmelistes tingimustes

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapi Kärdla Race’i viimane võistluspäev tõi endaga kaasa nõrgenenud, aga muutliku tuule, mis eeldas konkurentide edastamiseks häid taktikalisi oskusi. Kolme erinäolise võistluspäeva kokkuvõttes said pingelise mõõduvõtu tulemusel selgeks kahepaatide sarja teise etapi parimad.

RS Feva klassis tõid 11 punkti nii üld- , U18 kui U18 tüdrukute arvestuses võidu Angeliina Maria Isabel Õunapile ja Lisbeth Taggule, kes võitsid üheteistkümnest sõidust üheksa. Üldarvestuses teiseks platseerusid 27 punktiga Andrias Sepp ja Liise Väliste ning kolmanda lõppkoha sõitsid 12 paatkonna konkurentsis välja 37 punkti kogunud Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov. U14 arvestuse parimad olid Ann Carolin Victoria Vürst ja Maru Reiter.

29er klassi parimad olid nii üld-, U19 kui U19 tüdrukute arvestustes 16 punktiga Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova. Teiseks purjetasid end seitsme tiimi hulgas 22 punktiga Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas ning kolmanda lõpptulemuse tegid 28 punktiga Kätlin Siimson ja Kärt Katriin Nagel.

49er / 49erFX klassi võit läks ülekaalukalt Juuso ja Henri Roihule, kes võitsid kõik sõidud ning kogusid 7 punkti. Lenart Kivistik ja Taavi Siilbek võtsid 18 punktiga teise koha. Kolmanda lõpptulemuse teenisid viie võistkonna hulgas 21 punktiga Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter, kes olid parimad U23 juuniorid.

Andres Laul ja Ain Roosma tulid 8 punktiga esikohale seitsme osalenud paatkonnaga F18 / Nacra 15 klassis, võites kaheksast sõidust kuus. Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa said teise koha 14 punktiga ning Peter Šaraškin ja Vahur Teder kolmanda koha 18 punktiga. U19 arvestuse parimad olid Karolin Härm ja Richard Marcus Arge.

470 klassi võidu võtsid 13 punktiga Meribel Kõster ja Liisi Mari Nurmetalo 16 punkti korjanud Alari Lagle ja Kaia Kodasma ees.

Garmini ja Jakari Marine poolt välja pandud spordikella võitis kõigi võistlejate vahel autasustamise käigus toimunud loosimisel Vahur Teder.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

Tulemused RS Feva

Tulemused 29er

Tulemused 49er / 49erFX

Tulemused 470

Tulemused F18 / Nacra 15

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Liviko, Strand, Alfons Håkans ja Jakari Marine/Garmin.