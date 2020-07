Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja kahepaatide etapi avapäeva Kärdlas saatis ilus purjetamisilm

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapp Kärdla Race sai täna alguse keerutavas ja pagilises maatuules. Heades purjetamistingimustes seilati Tareste lahel ära neli võistlussõitu.

RS Feva klassis läksid avapäeva sõitude järel liidriteks 3 punkti kogunud Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu. 6 punktiga on 12 võistkonna seas teisel kohal Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov. Kolmandaks platseerusid 9 punktiga Andrias Sepp ja Liise Väliste.

29er klassis võistleva seitsme tiimi konkurentsis on esikohal Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas, kes on kogunud 3 punkti. Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova avapäeva saagiks olid 5 punkti ja kokku teine koht. Kolmandal real olevatel Eliise Raamatul ja Maris Seersantil on kirjas 8 punkti.

Klassis 470 juhivad 4 punktiga Alari Lagle ja Kaia Kodasma, sama punktiarvuga on teisel kohal Meribel Kõster ja Liisi Mari Nurmetalo.

Laupäeval ja pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11 ning siis on võistlustules lisaks 49er / 49erFX ja F18 / Nacra 15 klassid.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin 2020 Purjetamise Eesti Meistrivõistlused etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Tallinn Race / Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7