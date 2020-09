Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapil purjetati täna tugevas tuules Pärnu jõel

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapil Pärnu Sügisregatil peeti täna puhunud tugevas tuules sõidud Pärnu jõel, kuna merel võistlemiseks oli tuul noorsportlaste jaoks liiga kõva. Jahtklubi esisel akvatooriumil paiknenud rajal seilati ujuvkaidele kogunenud pealtvaatajate kaaselamisel järgmised kaks võistlussõitu.

Laser 4.7 klassis jätkab regatti liidrina Karel Ratnik, kellel on seni ära peetud viiest sõidust kogunenud kokku 10 punkti. Teisel kohal on 11 punktiga Henry Rauniste ja kolmas on 43 sportlase konkurentsis 13 punktiga Georg Ristal.

Zoom8 klassis pole juhtpositsiooni käest andnud Henry-Mark Andresson, kelle kontol on hetkel 4 punkti. 36 purjetaja seas on 9 punktiga teisel kohal Lisbeth Taggu ja kolmas 12 punktiga Martin Lipp.

Optimist klassi Eesti meistrivõistluste grupi 54 sportlase hulgas püsib esikohal Andrias Sepp, kellel on 5 punkti. Teine on 14 punktiga Rico Robert Alliksoon ja kolmas 15 punktiga Mia Maria Lipsmäe.

Optimist klassi juunioride grupi 34 noort täna ei võistelnud. Eilsete sõitude põhjal moodustavad seal esikolmiku Elirin Tuulik 2 punktiga, Karoliine Maasar 4 punktiga ja Kaur Villem Väiku 6 punktiga.

Tulemused Optimist Eesti meistrivõistluste grupp

Tulemused Optimist juunioride grupp

Tulemused Zoom8

Tulemused Laser 4.7

Pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

