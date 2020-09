Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapi teine võistluspäev pani sportlased proovile tugevas tuules

Haven Kakumäel toimuva Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste etapi Tallinna Nädala regati teine päev pakkus võistlejatele keskmiselt 10 m/s puhunud tuule ja kõrge laine tingimustega paraja väljakutse. Edu tõid jõud, vastupidavus ja hea varustuse valitsemine.

49er ja 49erFX klassis olid täna kõigis sõitudes konkurentidest üle ning on võistlust 3 punktiga juhtimas Juuso ja Henri Roihu. Teisel kohal on viie tiimi seas 7 punktiga Tõnis Haavel ja Lenart Kivistik ning kolmandad sama punktiarvuga Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter.

F18 ja Nacra 15 katamaraanide seas viisid stabiilselt hästi purjetatud sõidud 5 punktiga liidripositsioonile Tristan Šaraškini ja Romi Safini. 6 punktiga on teisel kohal Karolin Härm ja Richard Marcus Arge ning 9 punktiga kuue võistkonna hulgas kolmandad Siim Maivel ja Kristjan Kookmaa.

RS Feva klassis on kindlalt parimat minekut näidanud Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu, kellel on praegu 6 punkti. 15 punktiga on teisel kohal leedukad Nojus Volungevicius ja Rokas Salecis ning 21 punktiga 19 paatkonna konkurentsis kolmandad Andrias Sepp ja Liise Väliste.

Viie võistleva tiimiga 29er klassis on kahe päeva kokkuvõttes kõige edukamad olnud Katariina Roihu ja Johanna Triinu Kažjava, kelle skoori on kogunenud 6 punkti. Mia Marin Lilienthal ja Hannah Tuulas on 11 punktiga teisel kohal, Britta Maipuu ja Veronika Kuvatova aga 19 punktiga kolmandad.

Klassis 470 on kolme võistkonna seas 5 punktiga liidriteks Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann, järgnemas leedukad Daumante Petraityte ja Jurgis Jurgelionis 9 punktiga ning Alari Lagle ja Kaia Kodasma 15 punktiga.

Laser Radialil tõusis täna 5 punktiga juhtima lätlane Roberts Štals-Buls. Teisel kohal on 9 punktiga tema kaasmaalanna Agija Elerte ja kolmas 26 purjetaja hulgas 19 punktiga Kaspar Raus.

Laser Standard klassis jätkab puhta sõiduvõitude seeriaga 5 punktiga liidrina Karl-Martin Rammo. Martin Aruja on kümne mehe seas 10 punktiga teisel kohal ja poolakas Piotr Kula 14 punktiga kolmas.

Techno 293 Plus purjelaual annavad 4 punkti 11 sportlase seas juhtpositsiooni Romek Roolahtile. Joonas Mik on 10 punktiga teisel kohal ja Kaur Säärits 11 punktiga kolmas.

Techno 293 Junior U15 klassi liider on 4 punkti kogunud soomlane Felix Sergelius. Lisett Aasmets on 9 punktiga teine ja Marta Arete Sokk 13 punktiga üheksa noore hulgas kolmas.

Bertha Kivistik on 5 punktiga esikohal nelja osalejaga Techno 293 Minim U13 purjelauaklassis. Järgnevad Liisa Marii Kalk 6 punktiga teisel ja Remi Marten Rajasalu 14 punktiga kolmandal positsioonil.

Klassis Formula on 7 punktiga juhtimas Martin Ervin. Teisel kohal on 9 punktiga Frank Ervin, kolmas üheksa purjelauduri konkurentsis 16 punktiga Renar Roolaht.

Foil klassis on 6 punktiga liidripositsioonil John Kaju. Teine on kolme sportlase seas 12 punktiga Matthew Rickard ja kolmas 18 punktiga Elena Lass.

Tulemused Laser Radial

Tulemused Laser Standard

Tulemused RS Feva

Tulemused 29er

Tulemused 49er ja 49erFX

Tulemused F18 ja Nacra 15

Tulemused 470

Tulemused Techno 293 Minim U13

Tulemused Techno 293 Junior U15

Tulemused Techno 293 Plus

Tulemused Formula

Tulemused Foil

Pühapäeval on sõidud planeeritud algusega kell 11.

Tallinna Nädala regati läbiviimist toetavad Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Haven Kakumäe, Tallinna Jahtklubi, Liviko, Strand ja Jakari Marine/Garmin.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistlused 2020 etapid:

1) 12.-14. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

2) 27.-28. juuni Pirita Surf (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

3) 3.-5. juuli Kärdla Race (Kärdla) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

4) 17.-19. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470

5) 17.-18. juuli Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

6) 14.-16. august Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 28.-30. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

8) 11.-13. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

9) 18.-20. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er ja 49erFX, F18 ja Nacra 15, 470, Techno 293, RS:X, Formula, Windsurf Foil

10) 25.-27. september Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

