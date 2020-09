Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari lõppeb Saaremaa Merispordi Seltsi regatiga

Reedest pühapäevani toimub Roomassaares Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste viimane etapp Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, mis lõpetab sarja noorte ühepaatidel Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7 purjetajatele.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.