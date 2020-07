Garmin Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sari jätkub kahepaatidele Kärdla Race’il

“Meil on väga suur rõõm ja au Eesti meistrivõistluste etappi teist aastat järjest võõrustada. Oleme omalt poolt teinud parima, et võistlus kulgeks sujuvalt. Nüüd jääb loota vaid headele ilmaoludele,” sõnas Kärdla Race’i korraldava Jahtklubi Dago kommodoor Meren Tamm.

Garmin Purjetamise Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele üks hooaja põhivõistlusi, mille käigus selgitatakse välja Eesti parimad seilajad. Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata enam kui neljasadat sportlast. Igal võistlusklassil on sarjas kas kolm või neli etappi, millest halvim läheb mahaarvamisele. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine panevad sarja kokkuvõttes võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.