Garmin Purjetamise Eesti Karikasarja teine regatt algas täna Pärnus

Täna alanud Pärnu Purjetamisnädala regatt avas käesoleva hooaja Garmin Purjetamise Eesti Karikasarja ühepaadi klassidele Laser Radial ja Laser Standard. Avapäeval asusid regatti juhtima Mia Marin Lilienthal ja Karl-Martin Rammo.

Regati avamisel Pärnu Jahtklubi lipuväljakul tervitasid purjetajaid Pärnu Jahtklubi kommodoor Väino Hallikmägi ja Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas. Regati alguse märgiks heiskas Eesti Jahtklubide Liidu lipu Pärnu Jahtklubi purjetaja Keith Luur.

Pärnu tervitas purjetajaid täna sooja ilma ja vaikse läänetuulega. Ilmaprognoosis kuulutatud tuulevaikus õnneks tegelikkuseks ei kujunenud ja nii said purjetajad esimeseks võidusõiduks rajale minna ajakava kohaselt kell 15. Esimese sõidu finiši järel keeras tuul paremale ja tugevnes nii et rada tuli täielikult ümber tõsta. Vilunud võistluskomitee sai uue raja paigaldamisega kiirelt valmis ja nii said purjetajad peale lühikest ooteaega teise sõidu starti asuda. Avapäeval peeti mõlemale klassile kokku kolm võidusõitu.

Laser Radial klassis läks kolme sõidu järel juhtima Mia Marin Lilienthal kes võitis viimase sõidu ja kogus kokku 4 punkti. Liidrist ühe punkti kaugusel asuvad lätlanna Elza Cibule ja Karolin Härm.

Laser Standard klassis võitis täna kõik sõidud olümpiaregatiks valmistuv Karl-Martin Rammo kogudes tulemustabelisse 2 punkti. Teisel ja kolmandal kohal on 5 punktiga Sten-Markus Andresson ja Keith Luur.

Homme algavad võistlussõidud kell 11 ja plaanis on pidada neli sõitu.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/parnupurjetamisnadal2021#!/results?classId=6fbac9bf-8f13-4017-a007-7ea45c671b38

Avapäeva fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5752138041494717

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehekülg

Eesti Jahtklubide Liit Facebook’is