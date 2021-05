Garmin Purjetamise Eesti Karikasari avati täna Roomassaares Saaremaa Merispordi Seltsi regatiga

Täna alanud Saaremaa Merispordi Seltsi regatt avas käesoleva hooaja Garmin Purjetamise Eesti Karikasarja, milles osaleb 15 paadi- ja purjelauaklassi. Sarja toetajateks on Garmin ja Jakari Marine, kes panevad võistlejatele auhindadena välja Garmini spordikellad.

„Osaühing Jakari Marine ja Garmin on Eesti purjespordi pikaajalised toetajad ning meie jaoks on kujunenud traditsiooniks ja auasjaks olla abiks nii noorte- kui täiskasvanute purjeregattide korraldamisel. Loodame, et Jakari Marine poolt auhindadeks välja pandud funktsionaalsed ja trendikad Garmini tooted on noorsportlastele abiks nii treeningutel kui võistlustel, „ sõnas Jakari Marine esindaja Jüri Unnuk.

Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper ütles, et „Saaremaa kui mereriik on alati purjetamisest lugu pidanud ja purjetajaid hästi võõrustanud. Kodune konkurents läheb meil aasta-aastalt tugevamaks, aga oleks tõesti tore, kui olümpia-aastal purjetaksid ennast pildile uued potentsiaalsed tegijad, kes mõnelt järgmiselt olümpiaregatilt Eestile medali tooks“.

Regati avamisel Roomassaare sadamas tervitasid noorpurjetajaid Saaremaa Merispordi Seltsi juhatuse liige Jaanis Prii ja Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas. Regati ja kogu võistlussarja alguse märgiks heiskas Eesti Jahtklubide Liidu lipu värske jääpurjetamise Ice Optimist klassi Eesti meister Anni Kubjas.

Esimesel regatipäeval tervitas purjetajaid päikesepaiste ja vaikne läänetuul kiirusega 2-4 m/s. Meeldivates purjetamisoludes peeti kolm sõitu klassile Optimist. Avapäeva järel läks 3 punktiga juhtima William Liiv, kes lisaks viimase sõidu võidule lisas seeriasse 2. ja 5. koha. Liidrist ühe punkti kaugusel on koduvetel purjetav Kaur Vesberg ühe sõiduvõidu, 3. koha ja valestardiga. Teise kohaga võrdsete punktidega asub kolmandal real Martin Rahnel, kes finišeerus kaks korda 2. kohal ja korra 7. kohal. Punktivõrdsuse juures anna Vesbergile eelise parimate sõitude võrdlus. Tüdrukute esikolmikus on tänaste sõitude põhjal Ann Carolin Victoria Vürst 10 punktiga, Anni Kubjas 13 punktiga ja Susanna Maria Jõgi 15 punktiga.

Zoom8 ja Laser 4.7 klassid alustavad purjetamist laupäeval.

Tulemused: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/SMS2021#!/results?classId=c9065884-e6a1-4f4b-ab0f-f7796a40f49c

Avapäeva video: https://www.youtube.com/watch?v=ovwXsJHIRvQ

Avapäeva fotod: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Jahtklubide.Liit&set=a.5684754801566375

Garmin Purjetamise Võistlussari on Eesti Jahtklubide Liidu noorte- ja olümpiapurjetamise regatisari, milles sisalduvad Eesti Meistrivõistlused on üks eraldi võistlus ja Eesti Karika regatid on mitmest regatist koosnev võistlussari. Eesti Meistrivõistlused toimuvad ühe neli päeva kestva regatina noorte ühepaatidele augustis Pirital ja teistele klassidele septembris Kakumäel. Karikasari toimub hooaja vältel etappide kaupa erinevates sadamates ümber Eesti ning neile on võistlema oodata ligi viissada sportlast. Igal võistlusklassil on karikasarjas kas kaks või kolm etappi.

Garmin Purjetamise Võistlussarja regatid:

1) 28.-30. mai Saaremaa Merispordi Seltsi regatt, Roomassaare sadam, Eesti Karikasarja 1. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

2) 11.-13. juuni Pärnu Purjetamisnädal, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 2. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaat 470

3) 18.-20. juuni Kärdla Race, Kärdla sadam, Eesti Karikasarja 3. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

4) 26.-27. juuni Pirita Surf, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 4. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

5) 15.-17. juuli Tallinn Race, Lennusadam, Eesti Karikasarja 5. etapp – kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18

6) 16.-18. juuli Baltic Cup Estonia, Pirita Surfiklubi, Eesti Karikasarja 6. etapp – purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

7) 19.-22. august Eesti Meistrivõistlused, Kalevi Jahtklubi – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 27.-29. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused, Lohusalu sadam, Eesti Karikasarja 7. etapp – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470

9) 10.-12. september Pärnu Sügisregatt, Pärnu Jahtklubi, Eesti Karikasarja 8. etapp – noorte ühepaadid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

10) 23.-26. september Eesti Meistrivõistlused, Haven Kakumäe – ühepaadid Laser Radial, Laser Standard, kahepaadid RS Feva, 29er, 49er, F18, 470, purjelauad Techno 293, Formula, Purjelaud Foil

Käesoleval hooajal toimub koroonaviirusest tulenevalt võistlustele registreerimine täielikult interneti teel ning kohapeal regatibüroos registreerimist ei toimu. Samamoodi asuvad võistluse teadetetahvel ja tulemused ainult e-keskkonnas. Võistluste avamine toimub sadamas kesksel kohal, kusjuures võistlejad jälgivad seda oma purjeka juurest. Autasustamisel tohivad osaleda vaid autasustatavad ja teised jälgivad autasustamist oma paatide juurest.

