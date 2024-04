FOW: 4. päeva kokkuvõte

20.-27.04 toimuval French Olympic Week-l selguvad viimased 2024 suveolümpiale pääsejad.

Hyerese sadamas toimuval võistlusel osaleb kokku enam kui 330 sportlast kellel veel Olümpia piletit taskus ei ole.

Eestist on võistlusel osalemas 12 sportlast.

IQFoil mehed: Romek Roolaht, Renar Roolaht, Aksel Haava

IQFoil naised: Ingrid Puusta, Emma Viktoria Millend

ILCA6: Katariina Roihu, Romi Safin

ILCA7: Karl-Martin Rammo, Tavo Annus, Bo Aron Kooser

49erFX: Helen Ausman ja Helen Pais

Kätte on jõudnud viimane võistluspäev enne medalisõite, mis algavad homme ja kus saavad osaleda iga paadiklassi kümme parimat, sealt edasi selguvad need kolm tugevamat riiki kes saavad oma sportlase Olümpiamängudele saata sel suvel.

Teeme kokkuvõtte eile õhtuse seisuga.

49erFX paadiklassis on peetud 12 võistlussõitu, osaleb 17 meeskonda. Tallinna Jahtklubi neiud Helen Ausman ja Helen Pais lähevad tänasele päevale vastu üldarvestuse 12.kohalt.

IQFoilil on samuti 12 sõitu kirjas, eestlastest on kõige paremal kohal Ingrid Puusta, üldarvestuse 9. koht (kokku 33 sportlast), Emma Viktoria Millend on 11. kohal. Meeste IQFoili arvestuses võistleb viiskümmend sportlast ja seal on meie sportlased Renar Roolaht tabelis 20. kohal, Aksel Haava 38. kohal ja Romek Roolaht 41. kohal.

ILCA 6 paadiklassil on kirjas 6 võistlussõitu. Romi Safin Tallinna Jahtklubist on üldarvestuses 16. kohal, klubikaaslane Katariina Roihu 22. kohal.

ILCA 7 paadil võistlev Karl-Martin Rammo lõpetas eilse päeva positiivselt, tõusis üldarvestuses kohavõrra üles ehk siis kolmandalt kohalt teisele. Siiani on kirjas seitse võistlussõitu, tänaseks on planeeritud kolm. Klubikaaslased Rein Ottosoni Purjespordikoolist Tavo Annus ja Bo Aaron Kooser on üldarvestuses vastavalt 41. ja 46. kohal.

Võistlussõite saab jälgida otseülekandena: https://sof.ffvoile.fr/live/#/event/:eventId=67cea8b6-6f56-4d73-949e-383aeffa12f7

Tulemuste protokollid: https://sof.regatta.ffvoile.fr/en/default/races/race-resultsall