Forte ja Katariina II võidukad avamerepurjetamise ORC Eesti Meistrivõistluste avaetapil

Reedel algasid Pirital, Kalevi Jahtklubi korraldamisel ORC avamerepurjetamise Eesti Meistrivõistlused klassides A ja B. Kui tavaliselt on ORC Eesti meistrid nendes klassides selgunud koos Soome purjetajatega kordamööda aastatel erineval poolel Soome lahte regati Baltic Offshore Week käigus, siis tänavu ei võimaldanud Covid-19 pandeemiast tulenevad karmid piirangud eestlastel Soome minna ja nii otsustaski Eesti Jahtklubide Liit Eesti meistrid selgitada Tallinnas ning soomlased selgitavad samal ajal oma maa meistreid Helsingis. Reede keskpäeval stardi saanud regati pikimal ja olulisemal avamereetapil võidutsesid A klassis Forte (X-41) meeskond, Jaak Jõgi juhtimisel ja B klassis Katariina II (Arcona 340) kapten Aivar Tuulbergi meeskonnaga.

Olles hommikusel kaptenite koosolekul purjetajatele vajaliku info edastanud, saatis peavõistlusjuht Madis Ausman 23 jahti reede keskpäeval 58-miilisele avamereetapile. Selleks, et augustis Tallinnas toimuvateks Alexela ORC maailmameistrivõistlusteks paremini valmis olla, antakse kahe klassi jahtidele ühine start ning jahid läbivad ka sama distantsi – see võimaldab nii tihedaid ja osavõtjaterohkeid starte kui ka kahe grupi tulemuste võrdlemist ühises pingereas. Võistluse esimese stardi pinge oli nii kõrgeks kruvitud, et stardisignaali ajaks oli üle stardiliini juba nii palju jahte, et peavõistlusjuhil tuli signaalida üldine tagasikutse ja alustada stardiprotseduuri uuesti. Teisel katsel õnnestus jahid küll rajale saata, kuigi kahel jahil tuli stardivea tõttu siiski ka karistust kanda üle stardiliini tagasisukeldumisega ja uuesti startimisega.

Jahtidel tuli läbida distantsil seitse navigatsioonimärki enne finishijoone ületamist Pirita jõe suudme lähistel: Katariina kai idatooder, Vahemadala põhjapoi, Suurupi esimene teljepoi, Lohusalu põhjatooder, Uusmadala läänetooder, Paljassaare idatooder ja Kalevi Jahtklubi poi. Peaaegu vahemerelised ilmaolud lubasid purjetajatele mõnusat suvepäeva merel kuuma päikese ja soojade tuultega. Seda ka saadi.

Suuremate jahtide klassis A, kus võistlejaid kokku 9, sõitsid oodatult teistel eest ära kolm meeskonda X-41 tüüpi jahtidel – Forte ja Premium Kalevi Jahtklubist ja Olympic Jahtklubist Dago. Kui esimese otsa vastutuules Katariina kai idatoodrini suuri vahesid sisse ei toonud, siis teraval taganttuuleotsal järgmise märgi ehk Vahemadala suunas õnnestus gennakeri, ehk asümmeetrilise eespurjega sõites Fortel Jaak Jõgiga roolis liidrikoht kätte saada. „See lõik oli võtmekoht tänases avameresõidus. Gennakeriga sõidetud otsal saavutatud edumaa põhjal oli hiljem lihtsam seda positsiooni hoida ja pikemaks venitada. Vastutuule krüssul Lohusalust Suurupisse olime konkurentidega võrreldes maapoolsemad ja venitasime tasahilju vahet kuni nelja minutini. Suurupi juures tegi tuul pöördeid, kuid meil õnnestus konkurentide suhtes sellist positsiooni hoida, et ka tuulepöördeid enda kasuks hoida. Allatuule otsal sai Olympic hea hoo sisse ning meist füüsiliselt ette, kuid esialgne edu sissesõitmine aitas hoida omavahelise vahe väiksena. Kuna X-jahid sõitsid distantsi koos, siis kontrollitakse pidevalt üksteist ja lõdvaks ei saa kuidagi tähelepanu lasta. Olime ise sõiduga väga rahul. Ka merepilt oli fantastiline – tasase veega puhus 8-9 m/s tuul ja jahtide kiirused olid keskmiselt 7-9 sõlme. Hämmastav!“

Dago Jahtklubi esindav Olympic Tiit Vihuliga roolis võttis küll nö Line Honours tiitli, kuid parandatud ajas jäädi Fortele ca pooleteise minutiga alla. Premium Priit Tammemägi juhtimisel lõpetas avamereetapi kolmandana, kaotust võitjale pisut vähem kui viis minutit.

B klassis, mille arvestuses võistleb 13 jahti, oli nii füüsiliselt kui arvestuslikult kiireim Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) meeskond Pärnu Jahtklubist. Kolme minutiga edestati teiseks tulnud Kalevi Jahtklubi jahti Amserv Toyota ST (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel. Kolmanda aja sõitis välja Sugar (Italia 9.98 F), kapten Marjaliisa Umb, kaotust teisele kohale veidi üle kolme minuti.

„Oli hea päev! Tundsime end täna siin sõites, nagu oleksime Vahemerel – ehe Hispaania tunne!“, ütles Aivar Tuulberg, olles väga rahul esimese võistluspäevaga. “Tegime väga hea stardi ning kõik õnnestus esimesel vastutuuleotsal. Lõigu Katariina poist Vahemadalani saime purjetada gennakeriga, pärast seda oli juba lihtne. Tuul püsis stabiilne, paat oli kiire ning sõitu oli kerge kontrollida. Me oleme tulemusega väga rahul,” kommenteeris sõitu Katariina II taktik Lorenzo Bodini.

Avameresõidu tulemus korrutatakse koefitsiendiga 1,4 ja ei ole koondtulemustes mahaarvatav, andes kõige suuremat kaalu regati tulemustes.

Laupäeval on plaanis purjetada neli lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal ning pühapäeval kolm.

Osalejate nimekiri ja link tulemustele https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=xitbe